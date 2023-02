Sanremo, Iva Zanicchi lapidaria: "Anna Oxa? Spero non vinca"

Anche La vita in diretta in occasione del Festival si è trasferita a Sanremo. Il programma condotto da Alberto Matano ha avuto nella sua diretta di ieri come tema centrale la musica. Gli ospiti, Tommaso Zorzi, Anna Pettinelli, Iva Zanicchi ed Ema Stokholma e Alba Parietti, hanno commentato le vecchie edizioni e ovviamente anche quella che partirà questa sera.

In particolare Tommaso Zorzi ha dichiarato di aspettare con grande entusiasmo Anna Oxa, perché è un nostalgico dei passati Festival, ma qualcuno - cioè Anna Pettinelli - gli "ha smontato Oxa". La speaker radiofonica ha dovuto ammettere di non provare particolare amore per la canzone di Anna. Pettinelli ha confessato che si tratta di "un grande ritorno, ma avendo sentito tutte le canzoni del Festival mi sembra meno convincente delle altre. Tutto qui, ci può stare".

A questo punto è intervenuta nella discussione anche Iva Zanicchi che con grande serenità ha svelato il suo desiderio: "Mi auguro che possa cantare una bella canzone e che faccia un figurone visto che è una grandissima cantane e un’artista strepitosa.. Io non vedo l'ora di vedere Elodie e sperare che si presenti nuda" dopo questa dichiarazione inattesa ecco che Zanicchi aggiunge: "Mi auguro che la canzone sia bella, ma spero che non vinca Anna Oxa. Arriva seconda! Altrimenti perdo il mio record. Tre Sanremo vinti, io tifo per lei, però ecco... Gande stima lei è bravissima, va bene anche come seconda quest’anno".