Ballando, Iva Zanicchi a rischio? Lei e Samuel Peron rispondono con un video

Iva Zanicchi ci sarà nella prossima puntata di Ballando con le stelle. La cantante smentisce le voci circolate nelle ultime ore su un suo possibile forfait a causa di motivi familiari e conferma che scenderà in pista, sabato sera, al fianco del maestro Samuel Peron.

La coppia ha pubblicato un video su Instagram per assicurare la loro partecipazione. Probabilmente un assaggio di quella che sarà la coreografia: una performance con effetti speciali nel vero senso della parola, visto che indossano delle tute nere con luci colorate pronte ad illuminarsi al buio. Insieme si divertono e promettono di stupire: "Ricapitoliamo - scrivono - Entusiasmo, energia, divertimento, diplomazia (frecciatina per qualche giurato? Ndr). Ora manca solo il vostro sostegno per domani. Votate votate votate".

Il video pubblicato da Iva Zanicchi e Samuel Peron

Gabriel Garko fermo per infortunio

Iva Zanicchi e Samuel Peron, dunque, ci saranno. Assente invece Gabriel Garko a causa di un infortunio. L'attore si è fatto male ieri durante le prove e salterà sicuramente almeno la puntata di sabato. "La situazione non è delle migliori perché è sotto sedativi, pieno di dolori" ha fatto sapere il suo manager Nando Moscariello, aggiungendo: "Bisognerà aspettare altri accertamenti per avere una giusta diagnosi perché sospettano una serie di cose ma purtroppo bisogna aspettare".