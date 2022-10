Iva Zanicchi contro Francesca Fialdini: "Mi sono sentita umiliata e offesa" - Video

Il pesante insulto sussurrato da Iva Zanicchi all'orecchio di Samuel Peron ma registrato forte e chiaro dai microfoni di Ballando con le stelle porta con sé conseguenze anche nei giorni seguenti alla discussa diretta tv. La cantante in gara nel dance show di Rai1 si è scusata con Selvaggia Lucarelli per la grave offesa anche nel corso del programma domenicale Da noi… A Ruota Libera dove, però, il trattamento ricevuto dalla conduttrice Francesca Fialdini non è affatto piaciuto alla diretta interessata. L'amaro commento su quanto avvenuto durante l'intervista è stato rilasciato lunedì 10 ottobre a La Vita in Diretta dove, ospite di Alberto Matano, Zanicchi ha confidato di essersi sentita umiliata per il modo in cui la presentatrice ha gestito la telefonata con Lucarelli in sua presenza.

Iva Zanicchi su Francesca Fialdini: "Mi sono sentita umiliata, offesa"

Dopo aver ribadito le sue scuse verso Selvaggia Lucarelli e il dispiacere per quel "tro*a" pronunciato all'orecchio di Samuel Peron, ma sentito in diretta, Iva Zanicchi ha avuto da ridire verso il comportamento di Francesca Fialdini durante la sua intervista nel programma domenicale: "Ieri ho sofferto molto, è stata una brutta giornata. Sai che io dico tutto e non dovrei (...) Va benissimo, per cui lei ha esternato le sue ragioni. Va benissimo, io le ho fatto le mie scuse ancora, ma quando lei sembrava quasi rasserenata, carina, allora la conduttrice, lo dico perché tanto a me non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti".

E ancora: "Mi sono sentita umiliata, offesa perché avevo due che mi accusavano, non solo una. Ma è giusto eh. Francesca non ti accuso, hai fatto bene, hai fatto il tuo mestiere. Io speravo che, essendo conduttrice, tu potessi essere imparziale, no? Non è stato così, pazienza" ha aggiunto Iva, precisando ancora di non aver mai voluto offendere Selvaggia dal momento che la brutta espressione pronunciata, purtroppo, spesso è usata come intercalare, non di certo "perché penso che tu fai mercificazione del tuo corpo".

La replica di Selvaggia Lucarelli

Alle parole di Iva Zanicchi ha replicato via social Selvaggia Lucarelli. "Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista" ha scritto la giudice di Ballando con le stelle che già aveva apprezzato il commento della conduttrice di Da noi... A ruota libera condiviso poco dopo l'intervista alla cantante. "Ripeterci che le parole che usiamo persino in un gioco o in uno show si trascinano dietro un certo tipo di cultura dominante ci fa solo bene" ha argomentato Fialdini riguardo all'insulto di Zanicchi: "Magari un giorno arriveremo a inventarne nuove o a usarne altre prive di quel retrogusto patriarcale che è entrato nei nostri modi di dire come se fosse niente".