Iva Zanicchi positiva al coronavirus: “Sto bene, non ho perso l’allegria”

Iva Zanicchi è risultata positiva al coronavirus: lo ha annunciato lei stessa con un video pubblicato sul suo account Instagram, spiegando di stare bene e di essere in isolamento in casa da tre giorni. La cantante ha spiegato di aver voluto confermare la notizia dopo aver inavvertitamente fatto trapelare la notizia con un breve filmato su Facebook.

“Ciao cari amici, eccomi qua, visto che si è risaputo e non c’è niente di male a dirlo, sono positiva ho il coronavirus, eh me lo sono beccato. Sono da tre giorni in casa, anche in casa guanti mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato”, ha affermato: “Faccio questo messaggino, perché mi sono arrivate tante telefonate, per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito, ndr), non so come ho toccato un tasto ed è partito, quindi tanto vale che io lo dica, ma tanto l’Italia è piena. L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, ne io ne i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella, e Pippi che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene”.

I vip positivi al coronavirus

Iva Zanicchi si aggiunge alla lista dei personaggi del mondo dello spettacolo che nelle scorse ore hanno annunciato di essere positivi al coronavirus, come Carlo Conti, Paola Perego, Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni. Il 20 ottobre scorso la cantate aveva detto la sua sull’incremento dei contagi che avevano indotto al coprifuoco la Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino: “Egoisticamente da nonna sono contenta così i miei nipoti andranno a letto a un'ora decente, si alzano presto e studiano, ma non credo che serva a moltissimo”, aveva spiegato: “Bisogna far capire ai ragazzi i pericoli che corrono, anche se sono molto stanchi e svogliati”.