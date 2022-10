Ballando, Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli: "Non c'era cattiveria"

La frittata ormai è fatta, ma Iva Zanicchi prova a recuperare la situazione dopo quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle e inizia scusandosi con Selvaggia Lucarelli, che ha insultato per lo zero ricevuto.

Quel "tr*ia" detto all'orecchio di Samuel Peron, nei confronti della giornalista-giurata, si è sentito forte e chiaro e la diretta interessata si aspettava delle scuse che ora arrivano sui social. "Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente" spiega la cantante, che poi fa un mea culpa: "Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c'era cattiveria".

Nessun commento, almeno per il momento, da parte di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha evitato di affondare il colpo dopo la puntata di ieri, limitandosi a dire che aspettava delle scuse. Ora che sono arrivate potrebbe finire qui, oppure potrebbe prendersi una rivincita sabato prossimo.

Le scuse di Iva Zanicchi