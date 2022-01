Ivana Spagna a Domenica In: dall'aborto al tentato suicidio, fino alla ricerca dell'amore di un veterinario

La prima ospite di Mara Venier è stata Ivana Spagna, la grande attrice da anni sta vivendo un periodo complesso, tra fragilità e paure. Al momento è da sola e Zia Mara ha voluto prendere il posto delle app per appuntamenti e chiedere alla sua ospite quale uomo vorrebbe avere al suo fianco adesso. La cosa partita come uno scherzo, ma poi si è concretizzata in un vero e proprio appello: "Io amo gli animali, sono sempre a curare i miei gatti, quindi mi piacerebbe incontrare un veterinario. Dai 55 anni in su". Mara le chiede come dovrebbe essere d'aspetto fisico: "La bellezza non serve a nulla, è la prima che svanisce. È quella che ti fa innamorare, ma non mi interessa. A me affascina molto l'educazione, la gentilezza. Un veterinario gentile, questo vorrei". Durante la puntata sono stati molti i veterinari a scrivere a Mara per proporsi come possibili fidanzati.

Ivana Spagna e l'aborto

Spagna è sola e passa la maggior parte del tempo con suo fratello, la cugina, i gatti e pensando agli anni in cui era felice insieme ai suoi genitori. "Ti mancano i figli? Te lo chiedo perché tu sei mamma, in ogni cosa che fai, tu sei una donna da sempre, l'artista arriva dopo" le chiede Mara Venier ed è in questo momento che la grande cantautrice svela di aver perso una bambina:

"Io sono rimasta incinta una volta, ma era il '97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo 4 date consecutive e all'improvviso ho avuto un'emorragia. Sono andata all'ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina. Sai, mi capita di sognare mia madre con una piccolina vicina. Si vede che era destino, mi mamma mi diceva che Se un giorno diventerai mamma sarai peggio di me, lei ci rincorreva per farci mangiare la merenda anche".

Venier, anche se poteva risultare indelicata ha voluto dire una frase molto forte: "Ti sei rovinata la tua vita guardando sempre indietro, hai rimosso te stessa e la tua vita ricordando cosa è stato". Ivana non ha potuto che dare ragione alla conduttrice, entrambe erano molto legate alla famiglia e sanno cosa vuol dire sentire la mancanza dei genitori, ma Venier ha voluto ricordare che la vita va avanti.

Il racconto del tentato suicidio

A metà intervista Ivana Spagna ha regalato un'esibizione da brividi che è arrivata al cuore dei telespettatori e del pubblico di Domenica In. Un canto liberatorio, dopo aver ripercorso i momenti più belli e più bui della sua vita e che ha portato Spagna a commuoversi. "Ma hai le mani gelide, vuoi un tè caldo?" scherza, ma non troppo, Mara Venier. L'esibizione è piaciuta così tanto alla padrona di casa che ha chiesto il bis a Spagna che ancora più commossa ha accolto con piacere la richiesta dell'amica.

Dopo la morte della madre Ivana ha concluso un tour, era distrutta, si chiuse in se stessa e pensò di farla finita, una gatta però la salvò. "Non dormivo più, prendevo le pastiglie per dormire. Alla fine del tour dissi, ok ora penso a me stessa, ma ho fatto l'egoista, mi sono chiusa, ho chiuso tutti i rapporti, mi ero isolata: non chiamavo più neanche mio fratello e mia cugina" ha raccontato Spagna.

"Mi sono sentita sola ed era colpa mia, avevo allontanato tutti, avevo solo la mia gattina. Quello che dico sempre è non isolarsi quando si sta male, state con le persone che vi amano, io quando stavo organizzando la parte finale (del suicidio), avevo pulito tutto e mi sarei voluta tagliare le vene nella doccia per non sporcare. Io quando sto male mi isolo perché non voglio pesare sugli altri. E quando stavo per mettere in atto quella cosa terribile, la gattina è venuta a miagolarmi, mi ero dimenticata anche di lei. Con quei miagolii mi ha risvegliata, e mi sono detta "ma tu a chi resti?" (riferendosi alla gatta), allora l'ho presa in braccio, sono andata di fronte alle foto dei miei genitori, ho pianto e mi sono liberata. Da quel momento i miei animali mi tengono in vita".

Mara Venier le consiglia di aprirsi, di stare con gli amici e chiedere una mano a chi le vuole bene per essere aiutata a uscire da questo limbo: "Devi andare avanti, sei una donna bellissima".