Jack Charlton - Leggenda del calcio inglese: l’emozionante racconto di Sky

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, Sky Documentaries dedica uno speciale a Jack Charlton, calciatore campione del mondo nel 1966 e allenatore protagonista della prima storica qualificazione dell’Irlanda ai Mondiali. Un viaggio alla scoperta di uno sportivo considerato leggenda nel Regno Unito e in tutto il mondo del calcio.

Il documentario va in onda in prima tv assoluta questa sera su Sky Documentaries a partire dalle 21:15.

Jack Charlton – Leggenda del calcio inglese

Fratello maggiore di Bobby Charlton – icona del Manchester United – Jack nasce ad Ashington, in Inghilterra, l’8 maggio del 1935. Nel 1950 entra nelle giovanili del Leeds United, il club con cui spenderà l’intera carriera da calciatore, fino al ritiro del ’73, con oltre 600 presenze. A 30 anni riceve la prima chiamata dalla nazionale inglese, con cui parteciperà ai mondiali di casa del 1966, in quello che è ancora oggi l’unico, storico, trionfo dell’Inghilterra a un campionato del mondo, ottenuto insieme al fratello Bobby in squadra.

La carriera di Jack Charlton da allenatore passerà soprattutto dal Middlesbrough, guidato per quattro anni, e dalla nazionale dell’Irlanda, allenata per ben dieci anni e condotta alla prima partecipazione della sua storia ai Mondiali, a Italia ’90. Nel 1996 la Repubblica d’Irlanda gli conferisce la cittadinanza onoraria irlandese, onore conferito raramente – soprattutto agli inglesi – per i successi da lui ottenuti alla guida della nazionale. Il 10 luglio 2020 Jack Charlton si spegne nella sua Ashington dopo una lunga malattia. Rimane oggi una delle leggende più incredibili della storia del calcio, figura dalle “due vite”, eroe in Inghilterra come in Irlanda.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 6 marzo)

Jack Charlton – Leggenda del calcio inglese è in onda stasera in prima tv alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).