Jessica Alves, ex Ken umano, parla del sesso dopo l'operazione per diventare donna (VIDEO)

(Il servizio de Le Iene su Jessica Alves)

Jessica Alves ad agosto 2022 ha completato la sua trasformazione da Ken a Barbie dopo novanta interventi e oltre un milione di sterline. Dopo questi numerosi interventi Jessica finalmente si sente a proprio agio con il suo corpo. "Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi somiglio a Barbie, proprio come volevo - aveva dichiarato nella trasmissione This Morning condotta da Vernon Kay e Rochelle Humes -. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio".

Ieri sera a Le Iene è tornata a parlare della sua vita, della sua rinascita (anche sessuale) e della ricerca del principe azzurro e in merito a ciò aveva dichiarato al settimanale Nuovo il suo desiderio di creare una famiglia, magari con un uomo italiano.

Jessica Alves, com'è cambiata la sua vita dopo l'operazione (anche a livello sessuale)

Il suo percorso da Ken a Barbie è iniziato nel 2020 quando ha deciso di andare in Thailandia, Le Iene erano con lei in quel momento e hanno documentato parte dell'intervento. Dall'operazione sono passati due anni, ma recentemente Jessica è tornata nel paese asiatico, dal chirurgo che l'aveva operata, per fare una modifica alla vagina poiché "non era abbastanza profonda" e quindi aveva difficoltà nei rapporti sessuali. "Adesso posso avere un rapporto sessuale con un pene di 24 centimetri" ha dichiarato Alves che poi specifica che ha già provato perché "dopo l'intervento ho voluto fare esperienze sessuali diverse e provare peni grandi e piccoli, di ogni colore". L'esperienza migliore però l'ha avuta con un ragazzo siciliano con lui ha "avuto sei orgasmi. Io non so cosa una donna biologica sente, ma io quando un orgasmo arriva sento come se una cosa molto grande stia provando ad uscire dal mio corpo, però non esce nulla se non l'emozione". "Il sesso orale è il migliore sesso al mondo, ma non a tutti gli uomini piace praticarlo" spiega poi descrivendo anche cosa prova a livello fisico.

Jessica due anni fa decise di fare l'operazione di transizione di sesso perché "ero stanca di essere quella persona (ovvero il Ken), io volto essere Jessica, Dio è stato molto buono con me. Durante tutto il processo di decisione e di cambiamento è sempre stato con me". Ma quando Alessandro Di Sarno, de Le Iene, le chiede se sente di essere andata "contro Dio" che l'ha fatta nascere in un modo che non "era esattamente come tu volevi" lei risponde con sincerità: "Io ho fatto questa transizione per essere la donna che sono oggi, io non ho fatto nessuna complicazione". E all'osservazione "Ma non poteva farti nascere subito donna?" Jessica ancora una volta replica con grande serenità: "Sì, sarebbe stata più facile la vita, ma beata me che ho avuto due vite: una vita da maschio e adesso una vita da donna. La vita mi ha regalato un'altra possibilità. Una rinascita. Essere donna è una cosa bella, è molto romantica, mi piace tutto: i capelli, i trucchi, il profumo, i vestiti. Io ho imparato a conoscere il mio corpo".

"Se avessi una macchina del tempo la distruggerei, perché la mia felicità non ha prezzo", con questa affermazione Jessica ha ribadito che non si pente delle sue scelte, ma anzi rifarebbe tutto e quindi la macchina del tempo sarebbe inutile.

La ricerca dell'amore che si scontra con il pregiudizio

Il sogno di Jessica è quello di riuscire a crearsi una famiglia, è il desiderio di molti, ma lei deve fare i conti con il pregiudizio. "Avevo incontrato un ragazzo inglese molto intelligente e educato, avevo pensato di aver trovato l'uomo della mia vita. Ma poi lui stava guardando i giornali e mi ha chiamato e mi ha detto che si è sentito ingannato, che io non gli avevo detto niente. 'Io non sono mai stato con un uomo' mi ha detto. Ma io sono donna, non sono transessuale. Non so perché lui ha reagito così" ha raccontato Alves.

"Quel ragazzo non è stato l'unico e questo mi fa male, io voglio solo essere felice. L'amore fa male, ho imparato a dimenticare il sentimento dell'amore". Poi Jessica parla di una relazione che è finita perché tutti erano contrari a lei: "La sua famiglia, gli amici e anche per il suo lavoro lui non poteva stare con me. La sua famiglia gli diceva che non poteva avere una relazione con me". "Io desidero camminare mano nella man, vorrei adottare un bambino o una bambina, vorrei avere un fidanzato, una famiglia mia, voglio una persona che mi bacia, mi abbraccia, che mi prende per mano". Il suo desiderio sarebbe trovare un compagno italiano "perché sono più caldi e baciano bene e poi sono bravi a letto. Io cerco un uomo che ha voglia di me, un uomo che mi protegge". Una relazione aperta non è concepita e il tradimento non può essere perdonato per lei.

Le Iene avevano condiviso sui social un appello per aiutare Jessica a trovare l'amore e durante la puntata di ieri sera sono stati fatti vedere dei pezzi degli incontri di Jessica e purtroppo il risultato non è stato dei migliori, uno di loro si sarebbe anche tirato indietro dopo che aveva mandato l'email affermando di essere interessato nel conoscerla.