Jessica Morlacchi a Memo Remigi: "Mi aspettavo delle scuse, invece solo menzogne"

"Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro", con queste parole Serena Bortone nel suo programma ieri ha spiegato che Memo Remigi già da lunedì non faceva più parte di Oggi è un altro giorno. Il grave episodio è andato in onda venerdì scorso così e tutta Italia ha potuto vedere la mano di Remigi, 84 anni, scendere fino al fondoschiena di Jessica Morlacchi, 35 anni, con successivi tentativi della cantante di levare la mano morta. Morlacchi ha risposto con poche parole, ma molto significative.

Remigi si è giustificato affermando che non aveva secondi fini, è "stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, non sono mai stato questo tipo di persona".

La risposta di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, come riporta il Corriere della Sera, ha risposto con poche ma significative parole: "Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne".

Anche la Rai ha poi preso una posizione e ha rilasciato una nota nella quale si legge: "La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai1. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme". La decisione quindi risale al giorno della molestia, ma la notizia non era stata resa nota, ma quando il caso è scoppiato sui social - dopo che era stato attenzionato da Striscia la Notizia e poi anche su Dagospia - allora Bortone e Viale Mazzini hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.