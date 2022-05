Johnny Depp contro Amber Heard, tutto il processo spiegato in tv: stasera su Nove

Domani, 25 maggio, su Nove va in onda “Johnny Depp contro Amber Heard - Il processo”. Mediante alcune testimonianze il documentario indaga sulla irrequieta relazione tra i due attori: come sono giunti al processo più chiacchierato dell’anno? Scopriamo qualcosa in più sulla loro storia.

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta avendo una eco mediatica degna di un film hollywoodiano. L'aula di tribunale come set di un film in evoluzione in grado di regalare intensi momenti melodrammatici e colpi di scena. Ma come si è giunti a tutto ciò? I due si sono conosciuti nel 2012 sul set di The Rum Diary. Colpiti da una travolgente passione, si sono sposati con una cerimonia civile il 3 febbraio 2015. Nel maggio del 2016 cominciò a circolare aria di irreparabile crisi: la Heard chiese il divorzio da Depp, accusando di aver subito violenze fisiche da parte dell'uomo quando lui era ubriaco. Da quel momento Depp fu pesantemente attaccato dalla stampa e le grandi produzioni cinematografiche cominciarono a defilarsi (lui era da anni era tra i nomi più illustri dello Star System). Nel 2019 Johnny Depp sporse denuncia contro Amber Heard, accusandola di diffamazione, violenza domestica e adulterio e chiedendo inoltre 50 milioni di dollari di risarcimento. Ad inizio processo Depp ha sfoggiato documenti e testimonianze capaci di provare che alcune delle accuse della moglie erano fasulle e, al contempo, dettagli che lasciavano trapelare una relazione tra l’ex moglie e Elon Musk. Depp ha poi accusato la donna di violenza domestica ed ha fermamente negato di aver mai picchiato lei o qualsiasi altra donna. Amber, in lacrime, ha raccontato di violenze subìte da parte dell’ex marito ricostruendo nei dettagli alcuni episodi e accusando l’uomo di aver fatto anche ricorso alla cocaina. Depp ha detto anche di esser stato vicino a un crollo nervoso dopo essersi mozzato un dito. Il documentario che domani Nove propone in prima serata svela i retroscena che hanno portato Depp e Heard in un’aula di tribunale.

Dove vedere Johnny Depp contro Amber Heard - Il processo in tv e in streaming (mercoledì 25 maggio)

Il documentario “Johnny Depp contro Amber Heard - Il processo” va in onda domani sera, 25 maggio, alle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.