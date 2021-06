"Jolt", Kate Beckinsale torna su Prime Video con un film che mette tutto in discussione

Kate Beckinsale torna su Amazon Prime Video. Dopo The Widow, la miniserie uscita nel 2019, stavolta l'attrice britannica (Pearl Harbor, The Aviator, Underworld, The only living boy in New York) sarà protagonista di un film thriller che promette intrighi e alta tensione: il titolo è Jolt, che in inglese significa appunto scossa (a proposito di tensione...).

Ecco tutte le informazioni disponibili su Jolt, dalla data di uscita alla trama, passando per il cast.

Quando esce il film Jolt su Prime Video?

Come annunciato da Amazon, il film Jolt uscirà in esclusiva streaming su Prime Video da venerdì 23 luglio.

Il super cast di Jolt, il film in uscita a luglio su Prime

Tanya Wexler è la regista di Jolt, il film scritto da Scott Wascha. Nel cast, insieme a Kate Beckinsale, grandi attori come Bobby Cannavale (vincitore di un Emmy per il ruolo del fidanzato di Will, Vince D'angelo, in Will & Grace e di un altro Emmy per il ruolo di Gyp Rosetti in Boardwalk Empire), Jai Courtney (Spartacus, Die Hard V, Divergent, Suicide Squad), Laverne Cox (prima persona transgender a essere nominata agli Emmy per Orange is the new black), David Bradley (Argus Gazza in Harry Potter e Walder Frey in Game of Thrones), Ori Pfeffer (Dig, Hacksaw Ridge).

E come doppia ciliegina sulla torta, due mega star di Hollywood del calibro di Susan Sarandon e Stanley Tucci, che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Di cosa parla il film Jolt

La scossa del titolo non c'entra nulla con quella "fantascientifica" di The Power, perché la storia di Jolt è molto meno fantastica e molto più misteriosa.

Lindy (Beckinsale) è una donna bellissima, sprezzante e ironica con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico che la affligge da tutta la vita, le accade a volte di essere presa da impulsi omicidi rabbiosi che può controllare solo dandosi una scossa elettrica tramite uno speciale dispositivo a elettrodi.

Incapace di trovare amore e intimità in un mondo che teme la sua bizzarra patologia, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsene, per poi trovarlo assassinato il giorno successivo.

Con il cuore spezzato e piena di rabbia, Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l'assassino, mentre la polizia è sulle sue tracce come principale sospettata del crimine.