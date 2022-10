Jumanji – Benvenuti nella giungla: le curiosità sul film stasera su Rai 2

In onda stasera su Rai 2, “Jumanji – Benvenuti nella giungla” è il sequel di un film degli anni ’90 diventato di culto per una generazione di spettatori. Dai giochi in scatola si passa qui ai videogame, porta d’ingresso per entrare in un mondo avventuroso e ricco di pericoli. Tra gli attori coinvolti troviamo Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan.

Jumanji – Benvenuti nella giungla: trama, cast, curiosità

I giovani Bethany, Fridge, Martha e Spencer sono liceali che vengono messi in punizione. Nella cantina della scuola trovano una console di vecchia generazione. Rimessa a nuovo e pronti a giocare a videogame, vengono loro stessi risucchiati nel gioco e si accorgono di essere stati tramutati negli avatar (adulti). Iniziano così a muoversi all'interno di una giungla e, con dei connotati radicalmente cambiati, capiscono fin dal principio che la sopravvivenza è l'obiettivo principale di questa avventura, nonché unico possibile modo per tornare alla loro realtà. Strada facendo capiscono anche che anni prima un tale di nome Alan Parrish aveva vissuto un'esperienza molto simile.

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” è stato presentato come un remake del “Jumanji” del 1995, film con Robin Williams che nel corso degli anni si è guadagnato la fama di cult. Nei fatti è però considerabile anche un sequel dato che fa esplicito riferimento al protagonista del vecchio film.

Mentre nella precedente pellicola erano i giochi da tavolo a fare da ponte tra realtà e fantasia, il nuovo copione aggiorna l’impianto narrativo ai nostri tempi, quello dei videogame, dove la vita reale ha, già di per sé, un elevato legame con l’immaginario videoludico. L’avventura dei giovani protagonisti di questo nuovo lungometraggio rappresenta anche un momento di passaggio tra pensieri e convinzioni propri dell’adolescenza e una consapevolezza più matura.

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” è stato distribuito nel 2017, quando l’indimenticato Robin Williams, protagonista del primo film, era già scomparso. Nel cast troviamo Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Rhys Darby e Bobby Cannavale. La regia è di Jake Kasdan.

Dove vedere Jumanji – Benvenuti nella giungla in tv e in streaming (martedì 4 ottobre)

Jumanji – Benvenuti nella giungla va in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il film è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.