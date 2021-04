Perché Karina Cascella ha deciso (dopo anni) di non essere più opinionista nei programmi di Barbara d'Urso

A lungo Karina Cascella è stata presente nei programmi condotti da Barbara d’Urso nel ruolo di temprata opinionista, pronta a far valere i propri punti di vista anche a costo di litigare furiosamente con interlocutori altrettanto determinati. Adesso, però, sembra proprio giunto il tempo di esplorare nuovi orizzonti professionali e di voltare pagina rispetto ad un presenzialismo televisivo che non le offre più alcuno stimolo: l’influecer, ex volto di Uomini e Donne, ha quindi spiegato ai follower il motivo di una decisione che, lungi dall’essere scatenata da inesistenti dissidi con la conduttrice di Canale 5, è il risultato di una ponderata riflessione sul proprio futuro.

Karina Kascella non sarà più opinionista: “Stufa di litigare in tv”. Poi le parole su Barbara d’Urso

Rispondendo a qualche domanda dei follower, Karina Cascella ha confermato attraverso le stories Instagram l’effettiva scelta di non presenziare più nel ruolo di opinionista dei programmi di Barbara d’Urso.

“Voglio tanto bene a Barbara, per me è una persona carina e con me si è sempre comportata benissimo. Io personalmente non ho niente da dire su di lei. Sono io che sono stufa di me in quelle vesti, che litigo continuamente con le persone”, ha spiegato la donna, prima con un messaggio scritto e poi con diversi video che hanno precisato le sue ragioni e la totale assenza di diverbi con l’amica Barbara. L’intenzione attuale è quella di dedicarsi a nuove avventure lavorative che potrebbero riguardare sempre l’ambito televisivo, ma non solo. Tra le diverse opzioni che le piacerebbe testare, anche ‘Ballando con le stelle’: “Mi candido ufficialmente per un provino!” ha scritto a chi le chiedeva cosa ne pensasse dello show di Rai1: “Farei qualcosa di diverso dal mio ‘personaggio’ che ha stufato un po’ la gente…”.

Milly Carlucci, sentito???