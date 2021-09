Karina Cascella dalla tv al ristorante: "Non si vive con le ospitate dalla d'Urso"

La tv dà, la tv toglie. Lo sa bene Karina Cascella, che dopo essersi presa una pausa da Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso dove spesso era ospite, ora vede le porte completamente chiuse. L'opinionista ha deciso di fare un investimento importante per il suo futuro e insieme al compagno, Max Colombo, ha aperto un ristorante al quale si dedica quotidianamente: "Con il mio fidanzato, lo scorso anno abbiamo deciso di aprire un ristorante di carne argentina a Bergamo. Poi, causa Covid, ci siamo fermati e siamo ripartiti a maggio. Io faccio di tutto all'interno del locale - spiega in un'intervista a FQ Magazine - dalle prenotazioni, di cui mi occupo personalmente, all'accoglienza. Il fatto che io abbia un'attività non esclude il fatto che io possa di fare delle altre cose anche in televisione".

Insomma, il suo non è un addio, ma ha le idee ben chiare e soprattutto i piedi piantati a terra: "Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram è una stronzata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d'Urso, è una cazzata. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un'idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv".

"A Pomeriggio 5 non c'è posto per me"

Tornare in televisione le piacerebbe, ma ad oggi è più difficile trovare spazi, soprattutto nel programma che l'ha sempre ospitata negli ultimi anni: "Avevo 28 anni quando sono apparsa per la prima volta nei programmi di Barbara d'Urso, ora ne ho 41 ma non ho nessun pensiero negativo su quanto successo. Chi bazzica da un po' di tempo nel mondo della televisione sa che non c'è niente di sicuro - dice ancora Karina - Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come Pomeriggio 5 che ha una vita molto lunga". Infine sulla trasformazione della trasmissione: "Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un'opinionista come me".