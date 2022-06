La storia della "guerra reale" tra Kate Middleton e Meghan Markel, stasera in tv

Real Time propone in prima serata “Kate vs. Meghan: Una guerra reale”. Reduci dal Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ripercorriamo le tappe che hanno portato alla rottura fra la Middleton e la Markle. In che misura il loro rapporto ha compromesso il legame fra i principi (e fratelli) William e Harry? Scopriamo le anticipazioni di questo documentario.

Kate vs. Meghan: Una guerra reale, le anticipazioni

Nell’assistere al recente Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, tra sfarzi, sorrisi, musica e colori le domande segrete dei telespettatori di tutto il mondo sono rimaste quelle inerenti ai grandi assenti della festa: Harry e Meghan. Parliamo, del resto, del figlio dell’erede al trono di Sua Maestà e della sua dolce metà. Una chiave di lettura idonea per spiegare il perché di tale assenza risiede nel rapporto e nelle differenze rintracciabili tra Kate Middleton, sposa di William, e della stessa Meghan Markle, moglie di Harry. Il documentario in onda questa sera alle 21.20 su Real Time evidenzia le differenze e le conseguenti crepe tra le due.

Eppure sembra proprio che il primo incontro tra Kate e Meghan fosse andato molto bene: forti della loro giovane età, potevano far fronte comune per rinnovare la tradizione reale in modo coerente e compatto. Complicato intercettare un unico e solo motivo della rottura, ma alcuni giornalisti britannici giurano che alla base ci sarebbe la gelosia che Meghan avrebbe nutrito nei confronti di Kate, comunque destinata ad un ruolo, quello di Regina, che lei non avrebbe mai potuto raggiungere.

Dal canto suo nella celeberrima intervista con Oprah Winfrey, Meghan ha dichiarato che Kate l’avrebbe fatta piangere per motivi futili, a pochi giorni dal suo Royal Wedding. Ad ogni modo, un rapporto che sembra davvero insanabile; e che il documentario in onda su Real Time prova ad analizzare

Dove vedere “Kate vs. Meghan: Una guerra reale reale” in tv e in streaming

“Kate vs. Meghan: Una guerra reale” va in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery + per gli abbonati al servizio.