Kilimangiaro - Il viaggio che verrà, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità

Al via oggi, 4 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3, la nuova edizione serale di "Kilimangiaro", che per questo ciclo di puntate ha come sottotitolo "Il viaggio che verrà". Comodi in poltrona o sulle sedie, i telespettatori saranno condotti da Camila Raznovich alla scoperta di tante meraviglie del mondo. Ogni puntata prevede la partecipazione di autorevoli ospiti che ci faranno comprendere al meglio la bellezza e la complessità dei luoghi che popolano la Terra.

Kilimangiaro - Il viaggio che verrà: anticipazioni nuova edizione

"Kilimangiaro" è ormai un piccolo classico delle reti Rai: nato nel 1998 con il titolo "Alle falde del Kilimangiaro", porta da anni i telespettatori italiani tra le piccole e grandi bellezze mondiali. Dal mare alla montagna fino alla terraferma, da un continente all'altro, il programma rinnova di continuo il senso di stupore ed emozione dello spettatore, messo di fronte ad una varietà eccezionale di luoghi e volti.

A partire dalla stagione 2014-2015 Camila Raznovich prende il posto della conduttrice storica Licia Colò, mentre la trasmissione - generalmente in onda la domenica pomeriggio - si arricchisce di alcuni spin-off serali, proposti da Rai 3 nel periodo estivo. Un formato che torna anche quest'anno, a partire dal 4 giugno, con sei nuovi appuntamenti dal titolo "Kilimangiaro - Il viaggio che verrà", condotti ancora una volta dalla Raznovich.

La nuova edizione di "Kilimangiaro" viene trasmessa dal nuovo studio di Milano - provvisto di una inedita scenografia - e prevede la presenza del pubblico, formato da grandi appassionati di viaggi. In ciascuna delle sei puntate Camila Raznovich accoglie in studio amici di viaggi e di racconti: vedremo il grande velista Giovanni Soldini, l'alpinista Hervé Barmasse, l’astrofisico Luca Perri, il botanico Stefano Mancuso, l’apneista Umberto Pelizzari. Ma non è tutto perché parteciperanno anche Pif, di ritorno da un viaggio in Australia tutto da narrare, e Sabina Guzzanti, che parlerà di una Roma distopica.

Camila Raznovich annuncia che sarà dedicato un grande omaggio a Milano, sua città natale. I servizi dedicati al territorio italiano sono curati da Maria Iodice, ma sono tanti i luoghi esplorati in giro per il mondo. Annunciati approfondimenti sulla Polinesia, la Patagonia, i Caraibi e il deserto del Sahara.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 giugno 2023)

La prima puntata di "Kilimangiaro - Il viaggio che verrà 2023" va in onda su Rai 3 domenica 4 giugno a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.