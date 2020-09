‘Al passo con i Kardashian’ chiude dopo 14 anni, l’annuncio di Kim: “Decisione difficile”

Brutto colpo per i fan di Kim Kardashian e del reality che da 14 anni vede protagonista lei e la sua famiglia: ‘Keeping Up with the Kardashians’, titolo originale della serie ‘Al passo con i Kardashian’, chiude definitivamente, come da dichiarazione dell’influencer e protagonista dello show che su Instagram ha annunciato la sofferta decisione.

“È con il cuore pesante che, come famiglia, abbiamo preso la difficile decisione di dire addio a Keeping Up with the Kardashians”, si legge nel post di Kim a corredo di una iconica immagine della serie: “Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e numerosi spin-off, siamo estremamente grati a tutti voi che ci avete guardato in questi anni, tra bei tempi, momenti brutti, felicità, lacrime, le tante relazioni e i figli. Ameremo per sempre i ricordi rimasti e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato lungo la strada. (…) L’ultima stagione andrà in onda a partire dal 2021”. La star americana ha proseguito precisando come proprio al programma televisivo debba gran parte della sua popolarità: “Senza ‘Keeping Up with the Kardashians non sarei arrivata dove sono oggi”, ha aggiunto, definendosi “incredibilmente grata” a coloro che hanno supportato lei e la sua famiglia in questi ultimi “14 incredibili anni”: “Lo show ci ha resi ciò che siamo e sarò sempre in debito con coloro che hanno avuto un ruolo nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite”, ha concluso.

La storia di ‘Al passo con i Kardashian’

‘Al passo con i Kardashian’ (Keeping Up With The Kardashians in lingua originale, spesso abbreviato con KUWTK) ha fatto il suo esordio nel 2007, riuscendo da subito ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo. La serie-reality show che ha come protagonista l'intero clan Kardashian e ha documentato l'ascesa di Kim che ai tempi delle prime stagioni era praticamente una sconosciuta. La settima stagione è andata in onda su Sky Uno a partire dal 2020.