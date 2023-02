"L’addio" dei Coma Cose: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Quando due anni fa i Coma_Cose parteciparono per la prima volta al Festival di Sanremo, portando in competizione il brano “Fiamme negli occhi”, non erano ancora noti al grande pubblico. Grazie alla contagiosa melodia e alla presenza scenica che denotava grande affiatamento, furono in breve tempo ben riconoscibili nel panorama della musica pop di casa nostra. Per la loro seconda volta all’Ariston, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (questi i loro veri nomi) presentano la canzone dal titolo “L’addio”, profondamente ispirata dalla loro relazione.

Coma_Cose a Sanremo 2023 con 'L’addio': testo

Essere veri quanto può far male

Quando non è concesso litigare

Per non deludere le aspettative

Dopo sei anni di diapositive

Nel camerino il pianto cola il trucco

Restare zitti per non maledirsi

Come un silenzio che racconta tutto

La cicatrice quando togli il piercing

Davanti al mio cuore c’è una ringhiera

Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo

Lo sai che mi è piaciuto anche caderci

Sì, però mica poi toccare il fondo

Magari è solo questa vita strana

Con le valigie sempre mezze fatte

Magari è solo che ci si allontana

Se si vuole ciò che si combatte

E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te

Se mi dimentico me, com’ero

Quando l’orgoglio era ancora intero

E comunque andrà

L’addio non è una possibilità

Il significato

Francesca Misiano (in arte California) e Fausto Zanardelli (alias Fausto Lama) sono una coppia artistica e di vita. Nel corso delle esibizioni di Sanremo 2021 in molti rimasero sorpresi dalla sintonia tra i due, che palesava amore e tenerezza. Insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio hanno scritto il brano “L’addio”, in competizione alla 73esima edizione del Festival. California l’ha presentato a Tv Sorrisi e Canzoni come “un brano da ascoltare sul divano e con il giradischi”. Tematicamente il testo affronta la crisi di coppia, ma non ci troviamo dinanzi ad un racconto disperato. Gli autori suggeriscono infatti la strada per il superamento di piccoli e grandi problemi relazionali: dunque lottare, dialogare e accettare pure le piccole debolezze dell’altro.