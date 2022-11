L'Amica Geniale 4, svelata (per sbaglio?) l'attrice che interpreta Lila: lo spoiler e la foto rimossa

Le voci circolano da tempo, ma nessuno ha mai dato conferma sull'attrice che affiancherà Alba Rohrwacher nella prossima attesissima stagione de L'Amica Geniale. Nessuno fino a qualche ora fa, quando il tag recante il nome di Irene Maiorino è comparso sulla foto pubblicata da Rocchetti Parrucche insieme alla didascalia "Curiosi di sapere come saranno le nostre protagoniste Elena e Lila?". Lo scatto è stato poi cancellato, ma lo spoiler è stato colto subito dalla rete che prontamente ha registrato quella che pare proprio una involontaria rivelazione, frutto di un probabile sbaglio dell'azienda che fornisce le parrucche alla produzione.

Fino alle conferme ufficiali, il condizionale sull'effettiva presenza della 37enne napoletana resta d'obbligo, ma la possibilità appare molto verosimile, sia perché già subito dopo il finale della terza stagione il suo nome era iniziato a circolare insistentemente come erede di Gaia Girace nell’interpretazione di Lila, sia per la somiglianza tra le due fondamentale per dare credibilità e continuità al personaggio.

Chi è Irene Maiorino, Lila ne "L'Amica Geniale 4"

Classe '85, Irene Maiorino è nata a Napoli e da anni lavora tra teatro, cinema e tv. Sul piccolo schermo ha interpretato Alessandra Mussolini in 1994, ma ha recitato anche ne I Bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi, Il Tredicesimo Apostolo e Sirene.

L'ultima stagione de L’Amica Geniale andrà in onda su Rai1 nel 2024 e sarà ancora in parte girata a Firenze chiudendo la storia di Elena e Lila, dagli anni Ottanta fino ai Duemila. La scena finale della terza parte della serie mostrava Lenù specchiarsi nel riflesso la sua versione adulta, interpretata da Alba Rohrwacher. Il mistero restava, dunque, su Lila che oggi, salvo clamorose smentite, ha il volto di Irene Maiorino.