L'Amica Geniale 3, le anticipazioni della quarta puntata

Stasera, domenica 27 febbraio 2022, alle 21.25 su Rai1, va in onda la quarta puntata de L'Amica Geniale 3, serie tv ispirata al terzo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, diretta da Daniele Lucchetti. Nei panni delle due protagoniste le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

La storia

La storia di Elena e Lila è ambientata negli anni Settanta, periodo in cui entrambe le protagoniste vivono vicende personali diametralmente opposte. Lila è stata costretta a lavorare in pessime condizioni igieniche nel salumificio Soccavo per provvedere a suo figlio, mentre Elena ha studiato alla Normale di Pisa, ha pubblicato un romanzo di successo e ha sposato il professore Pietro Airota. Ma come procederanno le loro vite?

Le anticipazioni della quarta puntata

Stasera, alle 21.25, la quarta puntata della fiction. Il matrimonio di Elena è sempre più in crisi, Pietro è distante e lei si sente trattata come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.