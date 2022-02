Stasera, domenica 20 febbraio 2022, va in onda su Rai 1 la terza puntata de L’Amica Geniale, serie basata sul terzo romanzo della quadrilogia scritta da Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, e diretta da Daniele Luchetti.

La storia di Elena e Lila è ambientata negli anni Settanta, periodo in cui entrambe le protagoniste vivono vicende personali diametralmente opposte. Lila è stata costretta a lavorare in pessime condizioni igieniche nel salumificio Soccavo per provvedere a suo figlio, mentre Elena ha studiato alla Normale di Pisa, ha pubblicato un romanzo di successo e ha sposato il professore Pietro Airota. Ma come procederanno le loro vite?

L'Amica Geniale 3, le anticipazioni della terza puntata

Due gli episodi de L’Amica Geniale in onda stasera su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Nel primo, dal titolo Terrore, Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze. Sono sporchi, maleducati e trascurati. Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta.

Nel secondo, Diventare, si racconta di una vancanza in cui il piccolo Gennaro spesso litiga con le figlie di Elena. Lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei.