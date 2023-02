“L’amore bugiardo - Gone Girl”, il film con Ben Affleck stasera in tv: trama e cast

Una donna sparisce improvvisamente senza lasciare tracce. La polizia non ha dubbi: il colpevole è il marito. Ad escogitare un diabolico piano è invece stata lei, ma siamo soltanto all’inizio di una lunga serie di colpi di scena. David Fincher dirige Ben Affleck e Rosamund Pike in un thriller dalle forti venature melodrammatiche. Appuntamento a partire dalle 20.30 su Rai 3.

“L’amore bugiardo”: trama e cast

Una donna di nome Amy Dunne scompare senza lasciare nessun indizio, proprio quando è il suo quinto anniversario di nozze con Nick. Quest’ultimo viene in breve tempo additato come responsabile dell’accaduto: in particolar modo si imputano all’uomo degli strani comportamenti pubblici. La polizia comincia a escogitare dei metodi per inchiodarlo, convinta della colpevolezza di Nick. La verità e però ben diversa e la storia mette in evidenza che il grande piano è invece quello della stessa Amy, assetata di vendetta nei confronti dell’uomo, reo di aver avuto una relazione extraconiugale con una studentessa. Ma i colpi di scena non finiscono qui.

David Fincher è uno dei registi statunitensi di culto del cinema contemporaneo. Pellicole come “Seven”, “Fight Club”, “Zodiac” e “The Social Network” gli hanno fatto acquisire un elevato numero di fan, senza trascurare la buona fama presso la critica cinematografica. Il cineasta è uno specialista di pellicole di genere thriller, ma a ben vedere sa imprimere ad ognuna toni e caratteristiche diverse, finendo con il non ripetersi. Per “Gone Girl” traspone il romanzo di successo di Gillian Flynn (che per l’occasione adatta anche il copione) e firma un noir melodrammatico e ricco di colpi di scena e ribaltamenti. Per fare tutto ciò dirige un ricco cast capeggiato Ben Affleck (nel ruolo di Nicholas "Nick" Dunne) e Rosamund Pike (Amy Elliott-Dunne). Tra gli altri attori troviamo Neil Patrick Harris (Desi Collings), Tyler Perry (Tanner Bolt), Carrie Coon (Margot Dunne), Kim Dickens (Detective Rhonda Boney), Patrick Fugit (Detective Jim Gilpin), Emily Ratajkowski (Andie Fitzgerald).

Dove vedere “L’amore bugiardo - Gone Girl” in tv e in streaming (11 febbraio 2023)

“L’amore bugiardo - Gone Girl” va in onda su Rai 3 oggi, 11 febbraio, a partire dalle 20.30 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.