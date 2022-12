L’anno che verrà, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Al termine del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Rai 1 trasmette anche quest'anno il consueto show di fine anno. In diretta da Perugia, Amadeus conduce una serata piena di ospiti, musica e divertimento. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo.

L’anno che verrà: anticipazioni

Amadeus si appresta a salutare il 2022 in diretta televisiva: per il conduttore si tratta del nono anno consecutivo con il Capodanno di Rai 1. Volto per antonomasia della Rai contemporanea, Amadeus augura a tutti i telespettatori “buon 2023” in compagnia di ospiti, musica e intrattenimento.

A fare da cornice alla serata c’è ancora una volta l’Umbria. Salutata Terni, “L’anno che verrà” approda a Perugia, dove è stato allestito un palco che vedrà all’opera la band del maestro Stefano Palatresi, pronto ad accompagnare i tanti cantanti che si avvicenderanno in scena.

La serata avrà ovviamente una durata molto lunga: l’inizio è previsto per le 21 circa, successivamente al consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra una esibizione e l’altra lo show si protrarrà fino alle 2.05 circa.

Sono tanti gli artisti annunciati. Vedremo, tra gli altri (ordine alfabetico): Dargen D’Amico, LDA, Sandy Marton, Matia Bazar, Mr Rain, Modà, Nek,Noemi, Piero Pelù, Raf, Francesco Renga, Donatella Rettore, i Ricchi e Poveri, Tracy Spencer, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi.

Oltre ai cantanti, il palco di Perugia ospiterà Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Tale e quale show”, i due attori e comici si sono cimentati nel programma con Carlo Conti in molte imitazioni tanto improbabili quanto divertenti.

Annunciato in scaletta per "L'anno che verrà", Nino Frassica ha dato forfait in quanto positivo al Covid-19.

Dove vederlo in tv e in streaming

L’anno che verrà viene trasmesso in diretta da Rai 1 a partire dalle 21.00. Lo show è visibile – sia in live streaming che on demand – anche sulla piattaforma RaiPlay.