'L'aria che tira' sospesa per un caso di positività

'L'aria che tira', popolare programma di La7, questa mattina non è andato in onda. Il motivo svelato sui social dagli autori: "L'aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo".

Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo! ✌️#lariachetira — L'aria che tira (@Ariachetira) October 23, 2020

Una sospensione cautelare, disposta dalla direzione di La7, per permettere tutti i tracciamenti e i controlli del caso, dopo un caso di positività al Covid scoperto ieri sera tra i familiari di uno dei componenti della squadra del programma. Fonti vicine alla direzione di La7 confermano che l'emittente sta facendo tutto il possibile perché la trasmissione torni in onda lunedì 26 ottobre, ed è quanto conferma la conduttrice in un altro tweet: "Siamo già a lavoro e da lunedì torneremo a farvi compagnia come sempre su La7".

