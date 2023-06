L’Avversario: per la seconda puntata del programma, stasera Marco Tardelli incontra Roberto Mancini

La seconda puntata de "L'Avversario", in onda oggi, lunedì 12 giugno 2023, a partire dalle 23.15 su Rai 3, vede Marco Tardelli intervistare Roberto Mancini, attuale ct della nazionale italiane di calcio ed ex calciatore di classe sopraffina: dagli esordi alla Sampdoria, dalla Lazio alla carriera da allenatore, fino al rapporto d'amicizia con Gianluca Vialli.

L'Avversario: le anticipazioni del 12 giugno

Icona del calcio italiano - celeberrimo il suo gol realizzato contro la Germania dell'Ovest, nella finale del mondiale di calcio del 1982 vinto dall'Italia - Marco Tardelli è diventato nel corso degli anni 2000 un prolifico commentatore sportivo, prendendo parte a programmi televisivi come "La domenica sportiva" e "90° minuto". Lo scorso lunedì ha debuttato alla conduzione grazie al nuovo programma di Rai Cultura "L'Avversario", con una puntata incentrata sull'ex calciatore Antonio Cassano, esempio di genio e sregolatezza.

Il ciclo di appuntamenti è composto da un totale di sei puntate e si basa su interviste di Tardelli a campioni dello sport, in grado non soltanto di narrare le gesta sportive, ma anche particolari ed emozioni inerenti alla vita privata, nonché momenti critici, delusioni e sconfitte. Racconti di eventi sportivi e di celebrità ma, prima di ogni cosa, storie di esseri umani

La seconda puntata del format, in onda su Rai 3 il 12 giugno, ha come assoluto protagonista Roberto Mancini. Il racconto ha inizio con la sua giovinezza e da un incontro quantomeno curioso: all'età di 19 anni il calciatore viene convocato per la prima volta in nazionale dal ct Enzo Bearzot, ma poco dopo escluso dal ritiro per comportamenti indisciplinari, condivisi con alcuni compagni di squadra, tra i quali proprio Marco Tardelli. Il rapporto del Mancini calciatore con la nazionale di calcio italiana non è dei migliori, ma la sua classe è cristallina. Gli esordi con il Bologna e la straordinaria pagina della Sampdoria, culminata dalla vittoria del campionato 1990-91. Scudetto rivinto poi nella stagione 1999-2000, stavolta con la maglia della Lazio. E poi la carriera da allenatore, fino alla nazionale italiana, stavolta guidata nelle vesti di commissario tecnico. Mancini racconta la vittoria dell'Europeo, avvenuta nel 2021, e la delusione per la mancata qualificazione ai mondiali di calcio 2022. La pagina più toccante è però quella del ricordo di Gianluca Vialli, compagno di squadra ai tempi della Samp, ma soprattutto amico fraterno, prematuramente scomparso ad inizio 2023.

Dopo la puntata dedicata ad Antonio Cassano (andata in onda lunedì 5 giugno) e la lunga intervista a Roberto Mancini, le prossime settimane vedremo scendere in campo: Federica Pellegrini (ex nuotatrice); Lea Pericoli (ex tennista), Michel Platini (ex calciatore e dirigente sportivo) e Franco Menichelli (ex ginnasta e allenatore di ginnastica artistica).

Dove vederlo in tv e in streaming (12 giugno 2023)

La seconda puntata de “L'Avversario” va in onda oggi, lunedì 12 giugno 2023, dalle 23.15 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Raiplay.