L’Avversario: da stasera in seconda serata le interviste di Marco Tardelli ai campioni dello sport

Al via oggi, 5 giugno 2023, a partire dalle 23.15 su Rai 3, "L'Avversario" è un programma che vede Marco Tardelli, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, incontrare alcuni assi dello sport. Ne scaturiscono interviste a tutto tondo che vanno dagli eventi sportivi a vicende private. Si comincia con il "ribelle" Antonio Cassano.

L'Avversario: le anticipazioni del programma

Marco Tardelli è una delle icone della storia dello sport italiano: non bisogna obbligatoriamente essere appassionati di calcio per ricordare la sua esultanza, successiva al gol realizzato contro la Germania dell'Ovest, nella finale del mondiale di calcio del 1982 vinto dall'Italia. Terzino prima e mezzala poi, Tardelli totalizzò in totale 81 presenze con la nazionale italiane e legò il suo nome soprattutto alla Juventus, dove militò dal 1975 al 1985.

Dopo il ritiro Marco Tardelli ha cominciato a partecipare a storici programmi Rai come "La domenica sportiva" e "90° minuto", dove veste i panni di autorevole opinionista. Giunto all'età di 68 anni, debutta adesso, da lunedì 5 giugno 2023, con un programma da lui condotto: "L'Avversario".

Il format originale prodotto da Rai Cultura è composto da sei puntate ed è basato su alcuni incontri di Tardelli con campioni dello sport (calcio, ma non solo). Dalle interviste non emergono soltanto i trionfi sportivi, la canonica celebrazione dell'atleta di turno: a colpire sono in particolar modo le parentesi inerenti alle sconfitte, i disagi, le paure e le amarezze. Ne escono in tal modo racconti di vita e di sport che sono, prima di ogni cosa, intense storie di campioni e di esseri umani.

I sei sportivi raccontati da Marco Tardelli - protagonisti di altrettante seconde serate del lunedì - sono: Antonio Cassano (ex calciatore); Roberto Mancini (ex calciatore e ct della nazionale italiana); Federica Pellegrini (ex nuotatrice); Lea Pericoli (ex tennista), Michel Platini (ex calciatore e dirigente sportivo) e Franco Menichelli (ex ginnasta e allenatore di ginnastica artistica).

Si comincia dunque oggi, 5 giugno, con Antonio Cassano, che Tardelli allenò ai tempi dell'Under 21. L'intervista si preannuncia intima ma anche ironica: si parte dall’infanzia trascorsa (senza la presenza paterna) a Bari Vecchia, dove cominciò a calciare il pallone in strada. Si passa poi al debutto con il Bari in serie A, contro l'Inter (coronato con un memorabile gol). E poi le esperienze con la Roma e il Real Madrid; e, ancora, l'Inter, il Milan, la Sampdoria e il matrimonio con Carolina, che le ha donato due figli. Ma soprattutto emerge un carattere complesso e ribelle, che ha reso parzialmente inespresso il talento di cui era dotato.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 giugno 2023)

La prima puntata de “L'Avversario” va in onda oggi, lunedì 5 giugno 2023, dalle 21.25 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Raiplay.