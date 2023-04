L'Eredità in prima serata su Rai: concorrenti vip, ospiti e anticipazioni

L'Eredità in prima serata su Rai 1 domani, sabato 29 aprile 2023: una puntata speciale chiamata "Viva La Rai" del quiz condotto da Flavio Insinna si aggiunge al solito appuntamento che precede il tg con sei concorrenti vip che si sfideranno in giochi ad eliminazione. L'obiettivo è sempre quello di arrivare alla "Ghigliottina", gioco finale che chiama il campione a indovinare una parola attraverso cinque indizi in un minuto di tempo. In caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Emergency Ong.

Come anticipa Davide Maggio, a giocare per cercare di conquistare il montepremi finale sono i cantanti Al Bano (che si cimenterà anche nella celebre "scossa") e Gigi D'Alessio, la conduttrice Nunzia De Girolamo, che ha appena concluso la terza edizione di Ciao Maschio, l'attrice Claudia Gerini, le coppie formate da Tullio Solenghi e Massimo Lopez, reduci dal sabato sera di Rai 1 con Il Cantante Mascherato, e da Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli, volti noti della fiction italiana, insieme in Doc – Nelle tue Mani. E a proposito di Doc, sarà ospite Luca Argentero.

Nel corso della serata non mancheranno le sorprese, che andranno ad aggiungersi agli elementi che contraddistinguono L’Eredità negli appuntamenti quotidiani.