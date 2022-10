L'Eredità torna su Rai1: le novità di questa stagione

Dopo cinque mesi occupati dal quiz Reazione a Catena con Marco Liorni, nel consueto spazio preserale di Rai1 torna L’Eredità. Lunedì 31 ottobre, a partire dalle 18.50 su Rai1, Flavio Insinna è ancora al timone del programma per il quarto anno di conduzione, affiancato dalla coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno Samira Lui e Andrea Cerelli.

I nuovi giochi dell'Eredità

Tutto come sempre, ma anche qualche novità nella nuova stagione de L'Eredità: dopo i record di ascolti della passata stagione, che ha registrato una media del 25,92% di share e 4.4 milioni di telespettatori, il game show più longevo della televisione italiana torna proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: "Chi, Come, Cosa" e "La Stoccata". Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale – elettrizzante e senza esclusione di colpi – fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata nell'ormai celebre gioco finale de "La Ghigliottina".

Il lancio della nuova edizione sarà seguito a stretto giro dalla prima puntata speciale in prime time del quiz: mercoledì 2 novembre alle 21.25, infatti, andrà in onda sempre su Rai1 L’Eredità, Una Sera Insieme, nella quale sette concorrenti Vip si sfideranno per beneficenza. Il 13 novembre, invece, in prima serata ci sarà un nuovo speciale dedicato all’AIRC.