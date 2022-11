L’eredità, una serata insieme: ospiti e anticipazioni

Oggi, 2 novembre, Rai 1 propone un appuntamento speciale dal titolo “L’eredità, una serata insieme”. Flavio Insinna conduce un appuntamento eccezionale del suo noto game show. In compagnia di ospiti e leggerezza verrà sostenuta l’associazione Unicef, che da anni lotta per offrire assistenza sanitaria ai bambini meno fortunati. Scopriamo le anticipazioni dello speciale e gli ospiti della serata.

L’eredità, una serata insieme: anticipazioni e ospiti

Flavio Insinna torna con "L'eredità", in onda su Rai 1 tutti i giorni dalle 18.45 alle 20.00. Soltanto due giorni dopo l'inaugurazione della nuova edizione, la rete propone un appuntamento speciale in prima serata con l'amatissimo quiz show. L'occasione è di quelle importanti: l'odierna puntata speciale del programma prodotto in collaborazione con Banijay Italia è infatti votata alla beneficenza, nello specifico in sostegno di Unicef, l'associazione che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini (soprattutto quelli dei paesi in via di sviluppo).



Il nobile intento è dunque quello di intrattenere i telespettatori, evidenziando comunque lungo il corso della serata l’intento primario dello speciale: quello della beneficenza.

A giocare, intervengono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo: Serena Autieri, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Gabriele Corsi, Nek, Francesco Paolantoni, Stefania Sandrelli, Ema Stokholma. Tra gli ospiti della serata sono stati annunciati i Gemelli di Guidonia e i Ricchi e Poveri.

Le regole del gioco sono quelle note ai telespettatori. L’eventuale vincita del montepremi porterà la donazione dell’intera cifra all’associazione Unicef.

Dove vedere “L’eredità, una serata insieme” in tv e in streaming (2 novembre 2022)

“L’eredità, una serata insieme” va in onda mercoledì 2 novembre su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.