L'isola delle 30 bare, da stasera in tv: anticipazioni e trama della miniserie

Rai 2 trasmette a partire da oggi, 7 luglio 2023, dalle 21.20, la miniserie di produzione francese - trasmessa dalla rete nel corso di tre venerdì - "L'isola delle 30 bare", nuova versione di un classico letterario di Maurice Leblanc. Un thriller sospeso tra passato e presente, ricco di misteri e tensioni, interpretato da Virginie Ledoyen.

L'isola delle 30 bare: le anticipazioni della serie

Terminata la miniserie spagnola "Tutti mentono", Rai 2 propone un altro lavoro in tre puntate, in onda da oggi, 7 luglio 2023, dall'evocativo titolo: "La tomba delle 30 bare". Non si tratta di una storia inedita: la base di partenza è infatti l'omonimo romanzo di Maurice Leblanc (noto al grandi pubblico per essere l'autore di Arsenio Lupin), già portato sul piccolo schermo in uno sceneggiato del 1979. La nuova versione aggiorna comunque la narrazione alla contemporaneità.

La storia segue una donna di nome Christine Vorski, che vive una serena vita matrimoniale con Raphaël. Un giorno Christine riceve un inspiegabile e inquietante messaggio video sul cellulare, che le mostra il suo parto, avvenuto quindici anni prima sull'isola di Sarek, luogo dei suoi natali. L'evento fu traumatico, dato che perse il suo bambino, ma la donna capisce adesso, a distanza di tanti anni, che il corpicino del piccolo non venne al mondo già senza vita, ma che fu ucciso dal trio di sorelle Archignat. Ma cosa si nasconde davvero dietro alla faccenda? Christine decide di recarsi presso l'isola bretone, pur se fortemente sconsigliata dal marito. La missioni si rivela fin dal principio particolarmente complicata: sul traghetto per Sarek, viene avvelenata e cade in mare, ma viene salvata. Giunta a Sarek, ritrova amici e vecchie conoscenze. Sull'isola, intanto, si consumano una serie di delitti: sono dovuti alla sua presenza? Dietro ai drammatici eventi pare che si celi la terribile 'profezia delle Trenta bare'. Di cosa si tratta

La storia si svolge sull’isola di Sarek, che è però un luogo di pura invenzione. Le riprese si sono svolte sull’isola di Ouessant, al largo della costa occidentale della Bretagna, in Francia. Prodotta nel 2021, la nuova versione de "L'isola delle 30 bare" è stata trasmessa in patria dal canale France 2 ed è firmata da Elsa Marpeau e Florent Meyer. Il cast è così composto:

Virginie Ledoyen : Christine Vorski

Charles Berling : Raphaël Vorski

Jean-François Stévenin : Henri Dormont

Marilyne Canto : Marie Toussaint

Manon Valentin : Lou

Jérémy Gillet : Paul / Aurélien

Dove vedere "L'isola delle 30 bare" in TV e in streaming

La prima puntata di "L'isola delle 30 bare" va in onda su Rai 2 venerdì 7 luglio 2023, a partire dalle 21:20. Gli episodi della miniserieserie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.