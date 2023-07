L'isola delle 30 bare: le anticipazioni della seconda puntata

Nel terzo episodio, che apre l'odierna serata, dopo l'avvenimento della crudele crocifissione di un malcapitato abitante dell'isola e il nefasto complotto tessuto da Padre Favre ai danni di Christine (Virginie Ledoyen), la cui innocenza viene macchiata senza pietà, la rabbia si diffonde incontrollabile tra gli isolani. In questo caotica situazione, una tempesta si scatena improvvisa sull'isola, seminando il terrore e costringendo molti dei suoi abitanti a cercare disperatamente una via di fuga attraverso l'agitato mare. La terribile e sinistra profezia delle trenta bare pare che si stia compiendo nel momento più cupo. Incolpata ingiustamente di tutte le sciagure che affliggono l'isola, Christine si ritrova a essere l'oggetto di una caccia spietata, una donna condannata a morte: ma con quale colpa?

Nel quarto episodio Christine viene aiutata da Raphaël, un alleato sincero e coraggioso, e Stéphane, il gendarme dell'isola segretamente innamorato lei. La donna e suo figlio riescono a sfuggire al destino tragico, ma nel corso dei loro sforzi per sopravvivere e trovare la verità, Christine fa una scoperta sconcertante che getta un'ombra sinistra sulle motivazioni di Stéphane, sospettando che egli possa essere responsabile di quasi tutti i malcapitati fatti che le stanno capitando. In un atto di estrema necessità, Raphaël si trova costretto a fare i conti con Stéphane, aprendo in tal modo la strada per una fuga. Insieme alla sua famiglia, Raphaël sale a bordo di una piccola imbarcazione, navigando verso un orizzonte incerto e speranzoso, in cerca di una nuova vita lontano dalle tenebrose minacce.