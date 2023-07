L'isola delle 30 bare: le anticipazioni dell'ultima puntata

Terzo e ultimo appuntamento con la miniserie di Rai 2, in onda oggi, 21 luglio 2023, dalle 21.20. Ricca di colpi di scena, la puntata fa tornare alla luce i tanti misteri legati alla maledetta isola di Sarek. Christine dovrà fuggire dall'inquietante territorio, ma non prima di fare i conti con alcune domande che la tormentano da tempo.

L'isola delle 30 bare: le anticipazioni ultima puntata

L'isola di Sarek sta facendo emergere una gran quantità di misteri e inquietanti segnali. L'ultima sorella Archignat viene uccisa e colei che si prese cura di Paul, Marie Toussaint, perde la vita. Christin è in cerca di verità, ma un altro inspiegabile evento si manifesta: sull’isola gira un sosia di Paul, mentre un ragazzo epilettico di nome Remy predice infausti eventi che puntualmente si manifestano. Nel primo episodio di questa sera Christine, Raphaël e Paul sono reduci da una lunga traversata in mare, ma incredibilmente si trovano nuovamente sull'isola di Sarek: la delusione e l'inquietudine si manifesta inevitabile. La tensione aumenta quando Stéphane, che ora è il principale sospettato, comincia a cercarli. Nel frattempo, Christine, senza saperlo, diventa vittima di un oscuro tentativo di omicidio. Il destino sembra volerle riservare una sorpresa inaspettata quando un certo Rémy interviene prontamente per salvarla. Sempliciotto ma dal geniale intuito, Rémy si rivela un personaggio fondamentale nella risoluzione dei misteri che circondano l'isola e la sua misteriosa storia: con il suo aiuto, Christine inizia a scoprire indizi e segreti nascosti. Nel secondo episodio della serata, nonché ultimo della miniserie, Christine, Raphaël e Paul decidono di perseverare e lasciare definitivamente l'isola maledetta di Sarek, che sembra però possedere un'aura magnetica che trattiene chiunque cerchi di fuggire dalle sue trappole insidiose. Rémy, intanto, continua a essere un alleato fidato per Christine, spingendola a seguire le tracce del vero assassino, il cui oscuro intento potrebbe essere legato al passato dell'isola. Il destino porta Christine faccia a faccia con la persona sospettata di essere l'artefice di una serie di crimini orribili. Christine deve mantenere la calma, riuscendo a decifrare gli enigmi dell'isola e affrontare le sue paure più profonde.

Dove vedere "L'isola delle 30 bare" in TV e in streaming

La terza puntata da "L'isola delle 30 bare" va in onda venerdì 21 luglio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Gli episodi della miniserie visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.