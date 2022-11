L’Italia a morsi al ristorante, da questa sera la nuova edizione: le anticipazioni

Al via oggi, 15 novembre, su Food Network la seconda edizione de “L’Italia a morsi al ristorante” presenta una grande novità: alla conduzione Francesco Aquila – decimo MasterChef italiano- sostituisce Simone Rugiati. Il programma culinario racconta i professionisti della ristorazione, tra bellezze e tradizioni del nostro territorio.

L’Italia a morsi al ristorante, le anticipazioni della nuova edizione

Spin-off de “L’Italia a morsi con Chiara Maci”, il programma “L’Italia a morsi al ristorante” ha avuto una prima stagione condotta dallo chef Simone Rugiati.

Con inizio fissato per le 22.00 di martedì 15 novembre, la seconda edizione di “L’Italia a morsi al ristorante” vede una grande novità in conduzione: volto del programma è adesso Francesco Aquila, noto per essere stato nel 2021 il vincitore della decima stagione di “MasterChef Italia”. I telespettatori del talent culinario hanno imparato a conoscere Aquila per le sue capacità in cucina ma anche per la simpatia e l’affabilità. Il conduttore ci guida nei migliori ristoranti tipici d’Italia. L’obiettivo è quello di raccogliere aneddoti e ricette della tradizione con l’intento di tramandare il tutto alle nuove generazioni.

La curiosità e la cordialità di Francesco Aquila ci condurranno in luoghi talvolta dimenticati dalla tv generalista, troppo spesso frenetica. “L’Italia a morsi al ristorante” vuole dunque prendersi i suoi tempi e farci gustare luoghi, pietanze e parole di un’Italia preziosa e meritevole di essere conosciuta e ricordata.

Dove vedere L’Italia a morsi al ristorante (martedì 15 novembre 2022)

Le prima puntata stagionale di “L’Italia a morsi al ristorante” va in onda martedì 15 novembre su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) a partire dalle 22.00. Il programma è inoltre visibile sul canale 416 di Sky (per gli abbonati al servizio) e in live streaming sul sito ufficiale di Food Network.