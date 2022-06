L’Ora - Inchiostro contro piombo: le anticipazioni della prima puntata

Canale 5 propone, nel corso di cinque mercoledì, la prima visione della serie L’Ora - Inchiostro contro piombo: tratto da una storia vera, è il racconto del noto giornale siciliano che cominciò a parlare apertamente di mafia quando la parola era ancora bandita. Claudio Santamaria interpreta il direttore del quotidiano. Scopriamo le anticipazioni di questa prima puntata.

L’Ora - Inchiostro contro piombo: anticipazioni della prima puntata

Claudio Santamaria è il protagonista della fiction L’Ora - Inchiostro contro piombo. Il nome del suo personaggio è Antonio Nicastro e la storia narrata è vera, con la differenza che lo storico direttore del quotidiano si chiamava in realtà Vittorio Nisticò. Canale 5 trasmette i dieci episodi della serie nel corso di cinque mercoledì. Nella prima puntata Nicastro si trasferisce, insieme alla moglie Anna, da Roma a Palermo per prendere in mano le redini del quotidiano L’Ora. Fin dall’inizio si troverà a stretto contatto con una dura realtà: a Carleone sparisce un sindacalista e, chiamato per tagliare i costi del giornale, Nicastro finisce con l’occuparsi di una inchiesta contro la mafia. Tutta la città ne parla ma nessuno osa pronunciare questa parola: Nicastro comincia mediante il suo giornale a parlare apertamente di mafia e a fare i nomi delle persone coinvolte in loschi giri. Per portare avanti la sua battaglia mette insieme una redazione prevalentemente giovane, composta da cronisti coraggiosi pronti a tutto per agire in nome della libertà, della legalità e della giustizia. Oltre a Santamaria, nel cast della fiction troviamo Silvia D’Amico, Selene Caramazza, Marcello Mazzarella, Bruno di Chiara, Francesco Colella e Maurizio Lombardi.

Dove e quando vedere L’Ora – Inchiostro contro piombo

La prima puntata de L’Ora - Inchiostro contro piombo viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 8 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.