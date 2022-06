L’Ora - Inchiostro contro piombo, le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata (di cinque) de “L’Ora – Inchiostro contro piombo” va in onda su Canale 5 mercoledì 29 giugno alle 21.20. Domenico e Olivia si recano in carcere per una importantissima visita, che potrebbe dare una svolta alle indagini. Ma qualcosa va storto. Antonio Nicastro vive intanto un periodo di crisi coniugale. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

L’Ora - Inchiostro contro piombo: anticipazioni della quarta puntata

Il 29 giugno va in onda la penultima puntata della serie televisiva che, ispirandosi liberamente al libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile, racconta la vera storia del quotidiano siciliano L’Ora e del suo storico direttore Vittorio Nisticò (per l'occasione ribattezzato Antonio Nicastro). Nei prossimi episodi vediamo Domenico e Olivia recarsi in carcere per fare visita a Ferrante. Quest’ultimo gli garantisce di rivelare – ma soltanto in tribunale – il nome di colui che ha ucciso Perrotta. L’indizio potrebbe fare da svolta nelle indagini dei Nostri, ma poco dopo Ferrante viene ucciso da qualcuno. Olivia è frastornata e allontana Domenico. Intanto Antonio Nicastro vive un momento molto complicato con la moglie Anna. Il lavoro al giornale ha monopolizzato tempo e attenzioni, tanto che il direttore ha finito con il trascurare la famiglia, ignorando le capacità della stessa moglie.

Dove e quando vedere “L’Ora - Inchiostro contro piombo”

La quarta puntata de “L’Ora - Inchiostro contro piombo” viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 29 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.