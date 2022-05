L’Ora - Inchiostro contro piombo, la fiction: quando inizia, trama, puntate, cast

L’Ora - Inchiostro contro piombo è una serie televisiva in dieci episodi trasmessa da Canale 5, in prima serata, a partire da mercoledì 8 giugno. Racconta la vera storia del giornale siciliano L’Ora: a costo di subire ritorsioni, negli anni ’50 questo quotidiano comincia a parlare apertamente di mafia, quando la parola era pressoché bandita. Scopriamo qualcosa in più di questa nuova fiction.

Trama

Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) si è appena trasferito a Palermo. L'uomo ha accettato l'incarico di diventare il direttore del quotidiano di sinistra L'Ora, ma in città si susseguono episodi di criminalità. Un sindacalista scompare, una donna è uccisa in un bordello e una spirale di omicidi si intravede all'orizzonte. Nicastro vuole a tutti i costi fare luce su queste vicende e ci riesce al punto da informare i suoi lettori. La mafia esiste ed è capace di reati inimmaginabili. Sfidando omertà e ritorsioni, L'Ora va avanti e denuncia il marcio sistema.

Cast

Claudio Santamaria è il protagonista della fiction. Il nome del suo personaggio è Antonio Nicastro e la storia narrata è vera, con la differenza che lo storico direttore del quotidiano si chiamava in realtà Vittorio Nisticò. Vincitore di un David di Donatello (per Lo chiamavano Jeeg Robot), il pubblico televisivo ha imparato a conoscere l'attore soprattutto grazie alla miniserie Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu e alla fiction di Rai 1 È arrivata la felicità. Tra gli altri attori troviamo Silvia D’Amico, Selene Caramazza, Marcello Mazzarella, Bruno di Chiara, Francesco Colella e Maurizio Lombardi.

Dove e quando vedere L’Ora – Inchiostro contro piombo

La serie L’Ora - Inchiostro contro piombo viene trasmessa da Canale 5 a partire dall’8 giugno nel corso di cinque mercoledì. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.