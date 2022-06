L’Ora - Inchiostro contro piombo: le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata - di un totale di cinque - de “L’Ora – Inchiostro contro piombo” va in onda su Canale 5 mercoledì 22 giugno alle 21.20. Un’altra missione aspetta gli uomini di Antonio Nicastro: i giornalisti si recano all’Hotel delle Palme, dove nomi di punta della mafia si riuniscono per un importante summit. La serie si basa sulla vera storia del quotidiano L’Ora e del suo celebre direttore Vittorio Nisticò. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

L’Ora - Inchiostro contro piombo: anticipazioni della terza puntata

Il direttore del quotidiano L’Ora, Antonio Nicastro, continua ad indagare su Michele Navarra, il medico chirurgo conosciuto soprattutto per essere un padrino delle mafia. E così, dopo la spedizione a Corleone, Nicastro manda i suoi uomini all’Hotel delle Palme: qui Navarra ha organizzato un importante summit al quale partecipano nomi di primo piano del sistema mafioso. La missione è delicata e i giornalisti devono sforzarsi per camuffarsi tra gli ospiti della struttura: per entrare in possesso di alcune preziose informazioni Enza si confonde tra le prostitute invitate al festino. Intanto il Comune decide di ritirare le inserzioni da L’Ora. Primo responsabile delle benemerite missioni per smascherare i protagonisti della mafia, Nicastro finisce con il trascurare la moglie Anna. Per riuscire ad emergere e dare forma alle proprie idee, la donna decide di scrivere per il quotidiano rivale de L’Ora. Tra gli attori della serie troviamo Claudio Santamaria, Silvia D’Amico, Selene Caramazza e Marcello Mazzarella.

Dove e quando vedere “L’Ora - Inchiostro contro piombo”

La terza puntata de “L’Ora - Inchiostro contro piombo” viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 22 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.