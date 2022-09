"L'ultima parola" con Enrico Mentana: le anticipazioni di oggi

Prima del silenzio elettorale, Enrico Mentana conduce su La7 lo speciale dal titolo “L’ultima parola”. Una prima parte pomeridiana (con inizio alle 17) ed una seconda che occupa l’intera prima serata. Interviste, sondaggi, commenti e curiosità per prepararsi al meglio alle elezioni di domenica 25 settembre.

L’ultima parola, anticipazioni venerdì 23 settembre 2022

La giornata di venerdì 23 settembre di La7 è dominata da Enrico Mentana. L'esplicativo titolo del suo programma, "L'ultima parola" ci suggerisce che la giornata odierna contiene gli ultimi scampoli di campagna elettorale, prima del silenzio d'obbligo, che anticipa le votazioni di domenica 25 settembre.

Il lavoro del direttore Mentana è una sorta di anticipazione delle sue celeberrime maratone elettorali: l'appuntamento è infatti previsto per le 17, quando avrà inizio la trasmissione. Da quel momento, fino alle 20, il direttore del Tg offrirà un'ampia panoramica sulle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dopo il telegiornale ed il consueto appuntamento con Lilli Gruber e il suo "Otto e mezzo" alle 21.15 circa Mentana riprenderà la parola, accompagnando i telespettatori fino a mezzanotte inoltrata. Commenti, sondaggi, interviste a politici e giornalisti: “L’ultima parola” prevede un approfondimento ampio ed esauriente, in grado di fornire notizie su tutto ciò che c’è da sapere in vista della giornata elettorale. E in attesa della vera e propria Maratona Mentana che, domenica 25, renderà noti i risultati del voto.

Dove vedere "L’ultima parola"

L’edizione serale de “L’ultima parola” va in onda oggi, 23 settembre, alle 21.15 su La7. Quella pomeridiana viene invece trasmessa a partire dalle 17. Entrambe sono visibili in streaming sul sito ufficiale della rete.