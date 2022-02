La Banda Battestini: stasera in tv il documentario sui criminali che terrorizzarono l'Italia

La Banda Battestini è il gruppo di criminali che, partendo da Pescara, tra gli anni '70 e l'inizio degli '80 terrorizzò l'intera Italia centrale. Il documentario, produzione originale History Channel, va in onda in due episodi oggi e domani alle 21:00.

La Banda Battestini

Pescara, 1980. Un gruppo di giovani semina il terrore nella città abruzzese e in tutta la regione, con una lunga serie di rapine e anche due omicidi. Si tratta della Banda Battestini, formata da Rolando e Pasquale Battestini con vari complici. La banda non si limita però alle rapine (ben 114) e diventa ben presto il vero motore della malavita del centro Italia, gestendo corse clandestine, night club e attività illecite. Quando due membri vengono arrestati, la banda sembra al capolinea, ma il 29 gennaio 1985 la Battestini è capace di una clamorosa evasione dal carcere di San Donato di Pescara da parte di Massimo Ballone, Claudio Di Risio e Raimondo Coletta. La fuga finisce quasi un mese dopo quando, dopo un conflitto a fuoco, la Polizia cattura nuovamente i criminali. Tre anni dopo Pasquale Battestini morirà colpito dalle forze dell'ordine, dopo aver forzato un posto di blocco a Giulianova. Il fratello Rolando si spegne invece in carcere, in circostanze sospette. L'ultima traccia della Battestini potrebbe risalire addirittura al 2012, quando Italo Ceci, un "redento" della banda, viene ucciso con tre colpi di pistola a Pescara.

La produzione originale History Channel

Diretto da Claudio Pisano, il documentario ricostruisce la storia della Battestini attraverso le testimonianze dei cronisti dell'epoca, materiale di repertorio esclusivo e soprattutto i punti di vista del fratello incensurato dei Battestini, il noto fumettista Roberto, all'epoca dei fatti ancora un bambino, e degli ex membri della banda, uno su tutti Massimo Ballone.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 21 febbraio e martedì 22 febbraio)

La Banda Battestini: il documentario è in onda oggi e domani sera in prima tv assoluta alle 21:00 su History (Sky canale 411).