La Caserma, al via il nuovo docu-reality di Rai2: concorrenti, puntate e anticipazioni

La Caserma parte su Rai2 come nuovo programma televisivo che vede protagonisti i millennials dopo il grande successo de ‘Il Collegio’. L’appuntamento è per mercoledì 27 gennaio in prima serata. Realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale "Lads Army'', La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure.

La Caserma, come funziona il programma

Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo: quello di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, set unico a contatto con la natura. Anche in questo caso, come nel noto precedente de ‘Il Collegio’, i concorrenti saranno catapultati indietro nel tempo, nel 1917 più precisamente, durante la prima Guerra Mondiale, e dovranno affrontare le dure difficoltà imposte dalla vita nell'esercito, rinunciando alle loro comodità, compresi i cellulari.

‘La Caserma’ metterà alla prova la millennial generation, poco raccontata in tv, spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La ‘mission’? Tanta emozione e una straordinaria esperienza di convivenza e crescita personale per i giovani protagonisti.

La Caserma, chi sono i concorrenti: il cast completo

Chi sono i ragazzi e le ragazze de 'La Caserma'? Di seguito l’elenco completo. Tra le Backstories del sito di Raiplay le video-schede su ognuno di loro.