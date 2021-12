La concessione del telefono: trama e cast

Questa sera, martedì 7 dicembre, alle 21.50 su Raiuno - subito dopo la Prima della Scala - un nuovo appuntamento con la serie 'C'era una volta Vigàta', che prosegue con 'La concessione del telefono', tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il cast

Nei panni del protagonista Pippo Genuardi troviamo Alessio Vassallo, mentre Federica De Cola sarà Taninè Schilirò, Corrado Guzzanti invece il Prefetto Marasciano e Fabrizio Bentivoglio Don Lollò. Ninni Bruschetta interpreterà padre Macaluso, Corrado Fortuna sarà Sasà, Thomas Trabacchi il Questore Monterchi. Nel cast anche Sergio Vespertino, Emanuele Aita, Francesco Brandi e Giuseppe Provenzano.

La trama

Pippo Genuardi, nato il 3 settembre 1856, è un commerciante di legnami. Ma quella non è la sua occupazione maggiore, anzi, si può dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell'uomo più ricco di Vigàta, ma il protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati: lo Stato, che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo, e l'uomo di rispetto Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso. Per ottenere l'agognata 'concessione del telefono', infatti, Genuardi sarà disposto a tutto: cercare l'appoggio di suo suocero, ma anche della mafia; corrompere funzionari pubblici e tradire il suo vecchio amico Sasà. Il tutto sotto gli occhi del Questore Monterchi, venuto dal Nord, che osserverà sgomento e impotente il concatenarsi folle degli eventi.