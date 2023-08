La conseguenza, il film con Keira Knightley stasera in tv: trama e cast

Canale 5 propone per l'odierna prima serata (11 agosto) il film del 2019 "La conseguenza". Tratto dal romanzo "The Aftermath" di Rhidian Brook, racconta una vicenda ambientata nell'Amburgo del 1945. In una Germania devastata dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si consumano dolori e passioni. Nel cast della pellicola Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke.

"La conseguenza": trama e cast del film

Ci troviamo in Germania nel 1945, nella zona di occupazione britannica del dopoguerra. In una Amburgo devastata, Rachael Morgan arriva in pieno inverno per riunirsi con suo marito Lewis Morgan, colonnello delle Forze britanniche in Germania, incaricato di ricostruire la città distrutta e di affrontare l'organizzazione nazista dei Werwolf. Il rapporto della coppia è complesso, a causa della morte - dopo dei bombardamenti - del loro figlio Michael. I due si tratengono nella casa requisita dell’architetto tedesco Stefan Lubert e della sua giovane figlia Freda Lubert. Lewis decide di far stare Stefan e Freda nella casa in soffitta, decisione che inizialmente non trova i favori di Rachael non approva inizialmente a causa dell’odio che prova per i tedeschi. Mentre Freda si lega a Bertie, un giovane del movimento Werwolf, Rachael comincia a rapportarsi con Stefan, per un dolore condiviso: la moglie di Stefan è stata uccisa dai bombardamenti alleati, proprio come il figlio della donna. I due cominciano ad avere una relazione. Le cose si complicano ulteriormente quando le Forze britanniche sospettano (a torto) che Stefan sia coinvolto nei Werwolf. Ma i colpi di scena non finiscono qui.

Diretto da James Kent, "La conseguenza" è tratto dal romanzo "The Aftermath" di Rhidian Brook, anche co-sceneggiatore insieme a Joe Shrapnel e Anna Waterhouse. Tra i nomi coinvolti nel progetto spicca quello del celebre regista Ridley Scott, qui tra i produttori. La pellicola è una coproduzione tra Stati Uniti d'America, Regno Unito e Germania, ambientata in un periodo storico particolarmente critico, quando la Germania era sotto il controllo di inglesi, americani, russi e francesi. Amburgo aveva subito, nel 1943, un bombardamento da parte delle forze alleate che aveva causato la morte di 100.000 persone, oltre a danni devastanti.

Il cast di questo lungometraggio è così composto (seguono i nomi degli attori affiancati dai rispettivi ruoli):

Keira Knightley (Rachael Morgan)

Alexander Skarsgård (Stefan Lubert)

Jason Clarke (Lewis Morgan)

Martin Compston (signor Burnham)

Kate Phillips (Susan Burnham)

Fionn O'Shea (Barker)

Alexander Scheer (Siegfried Leitmann)

Anna Katharina Schimrigk (Heike)

Jack Laskey (Wilkins)

Rosa Enskat (Greta)

Flora Thiemann (Freda Lubert)

Frederick Preston (Michael Morgan)

Dove vedere “La conseguenza” in tv e in streaming (11 agosto 2023)

Il film "La conseguenza" va in onda oggi, 11 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Canale 5; ed è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.