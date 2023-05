'La contessa - Il delitto dell'Olgiata', il documentario stasera in tv

Oggi, 18 maggio 2023, Nove trasmette dalle 21.240 un documentario dal titolo “La contessa - Il delitto dell'Olgiata”. Tra i casi di cronaca nera italiana più chiacchierati degli anni '90 (e oltre) ha come protagonista la Contessa Alberica Filo della Torre. Chi la uccise e con quale movente? Le indagini si rivelarono più complesse del previsto e, dopo un nulla di fatto, furono riaperte soltanto nel 2007, portando finalmente alla cattura del colpevole.

La contessa - Il delitto dell'Olgiata: la storia al centro del documentario

Nove trasmette un documentario tutto incentrato sul cosiddetto "Delitto dell'Olgiata". Riepiloghiamo le fasi salienti di questo celebre caso di cronaca nera.

Nata a Roma il 2 aprile 1949, Alberica Filo della Torre, appartenente al ramo dei conti di Torre Santa Susanna della nobile famiglia napoletana Filo, fu protagonista di uno dei casi di cronaca nera più dibattuti degli anni '90. Il 10 luglio 1991 fu ritrovata senza vita nella sua casa di Roma, nel quartiere Olgiata, zona nord della città. Il suo corpo fu ritrovato dalla domestica, in compagnia di Domitilla, la piccola figlia della Contessa e del marito Pietro Mattei e si presentava a pancia in giù con la testa avvolta in un lenzuolo insanguinato. Senza testimoni, le indagini si rivelano complicate: i due sospettati furono Roberto Jacono, figlio dell'insegnante privata dei figli della donna, affetto al alcuni problemi psichici, e l'ex cameriere della casa, Manuel Winston Reyes. Le analisi del DNA scagionano però entrambi.

Il caso viene riaperto molti anni dopo, nel 2007, quando Mattei chiede ulteriori analisi, facendo affidamento alle nuove tecniche investigative. Le prove inchiodano Manuel Winston Reyes, che nel 2011 viene arrestato. Il primo aprile di quello stesso anno confessa e viene condannato a 16 anni di prigionia. Viene scarcerato, dopo uno sconto di pena, il 10 ottobre 2021. Il documentario di Nove “La contessa - Il delitto dell'Olgiata” ricostruisce l'intera vicenda, approfondita, passo dopo passo, in tutta la sua tragica complessità.

Dove vedere “La contessa - Il delitto dell'Olgiata” in tv e in streaming

Lo speciale “La contessa - Il delitto dell'Olgiata” va in onda oggi, 18 maggio 2023, dalle 21:40 su Nove. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.