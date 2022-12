La dottoressa Smile, stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, 13 dicembre, va in onda in seconda serata su Real Time la quarta puntata di “La dottoressa Smile”, lo smile makover televisivo condotto dall’odontoiatra napoletana Annapaola Manfredonia. Scopriamo le identità delle tre pazienti che, nell’odierna puntata, si rivolgeranno alla dottoressa, desiderose di poter finalmente sfoggiare un sorriso che non le faccia vergognare.

La dottoressa Smile: le anticipazioni del 13 dicembre

La dottoressa Annapaola Manfredonia è pronta a riaprire il suo Manfredonia Dental Care di Napoli: sono tante le richieste che le arrivano di giorno in giorno. Innumerevoli i pazienti con seri problemi odontoiatrici che sognano un sorriso nuovo di zecca.

La nuova puntata de "La dottoressa Smile", in onda martedì 13 dicembre in seconda serata su Real Time, mette al centro della scena tre pazienti.

La prima è Fortuna, una donna delle pulizie che non ha più denti. Una situazione che la pone in uno stato di grande difficoltà, amplificato dal complicato rapporto che ha con il figlio Bruno, un trentenne che - dice la donna - non l’ha mai chiamata “mamma”.

La seconda protagonista della serata è di origine calabrese e si incastra perfettamente nella categoria di pazienti terrorizzati dalla figura del dentista. Ma, dati i suoi problemi, si trova adesso costretta a farsi curare.

Si finisce con Denise, una donna brasiliana che dice di aver trovato a Napoli una seconda vita, che le ha dato la possibilità di gettarsi alle spalle un difficile passato.

La dottoressa Annapaola Manfredonia è assistita da Rosa e il format prevede di illustrare, per ogni paziente, un “prima” e un “dopo” trattamento.

Dove vedere “La dottoressa Smile” (13 dicembre 2022)

La quarta puntata de “La dottoressa Smile” va in onda martedì 13 dicembre alle 22.50 su Real Time (canale 31). Gli episodi del programma sono visibili anch on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.