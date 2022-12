La dottoressa Smile, stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, martedì 20 dicembre, va in onda in seconda serata su Real Time la quinta puntata di “La dottoressa Smile”, lo smile makover televisivo che vede l’odontoiatra napoletana Annapaola Manfredonia prendersi cura con seri problemi odontoiatrici. Scopriamo l’identità dei protagonisti di questa sera.

La dottoressa Smile: le anticipazioni del 20 dicembre

Il Manfredonia Dental Care di Napoli è lo studio di Annapaola Manfredonia, odontoiatra che deve far fronte alle tantissime richieste che le giungono da parte di persone desiderose di dare nuovo smalto e linfa ai propri denti, vittime dei più disparati problemi.

Il quinto appuntamento con il suo smile makover, in onda martedì 20 dicembre in seconda serata su Real Time, ci presenta tre nuovi pazienti.

La prima si chiama Marinella ed è strettamente legata ad una delle precedenti pazienti della Manfredonia: è infatti la sorella di Nunzia. Marinella fa la maestra ed il contatto quotidiano con i suoi giovani studenti è difficoltoso perché le tocca esporre continuamente i suoi denti, tutt’altro che perfetti.

Il secondo paziente è Michele. L’uomo si definisce il primo Dj bionico al mondo. Ha infatti una mano incidentata ma deve adesso fare i conti con un problema che rischia di fargli cadere tutti i denti.

Terza e ultima paziente della serata è Olimpia, avvocato che vive una personale crisi. Mentre le due sorelle possono vantare uno splendido sorriso, lei ha ereditato quello del padre, contrassegnato da evidenti problemi ai denti.

La dottoressa Annapaola Manfredonia si avvale dell’aiuto della sua assistente Rosa e il programma ci mostra, per ogni paziente, un “prima” e un “dopo” trattamento.

Dove vedere “La dottoressa Smile” (20 dicembre 2022)

La quinta puntata stagionale de “La dottoressa Smile” va in onda martedì 20 dicembre alle 22.50 su Real Time (canale 31). Gli episodi del programma sono inoltre visibili - on demand - sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.