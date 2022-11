La dottoressa Smile, stasera in tv: le anticipazioni

In onda oggi, martedì 29 novembre in seconda serata su Real Time, il secondo appuntamento stagionale con “La dottoressa Smile” vede Annapaola Manfredonia impegnata in tre nuovi casi. I pazienti di questo episodio sono Francesca, Leonia e Gianni.

La dottoressa Smile: le anticipazioni

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata dello “smile makover” televisivo ci ha permesso di conoscere Annapaola Manfredonia. Odontoiatra napoletana, ha studiato a Los Angeles innovative tecniche, messe in pratica nel suo lavoro e, adesso, anche nel suo programma, in onda su Real Time nel corso di sei settimane.

Con l’aiuto della sua assistente Rosa, la dottoressa Smile cura pazienti con evidenti problemi odontoiatrici: disturbi che talvolta condizionano anche il semplice vivere quotidiano.

In questo secondo appuntamento, in onda oggi su Real Time, vediamo tre nuovi pazienti. La prima è Francesca, una casalinga campana che ha trascorso buona parte della sua vita a non prendersi cura di sé stessa. Un aspetto troppo spesso trascurato, che ha bisogno di partire con il sorriso giusto e zittire anche le critiche che le rivolge il marito.

Vediamo poi Leonia, una mamma che fin dalla nascita ha un cosiddetto “sorriso macchiato”, e Gianni. Napoletano, ha intenzione di sposarsi ma prima sente l'esigenza di sistemare la sua dentatura.

"La dottoressa Smile" ci mostra l’intero percorso intrapreso dai pazienti, illustrandoci un "prima" e un "dopo" trattamento.

Dove vedere “La dottoressa Smile” (29 novembre 2022)

La seconda puntata de “La dottoressa Smile” va in onda martedì 29 novembre alle 22.50 su Real Time (canale 31). Le puntate del programma sono inoltre visibili on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.