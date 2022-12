La dottoressa Smile, stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, 6 dicembre, va in onda in seconda serata su Real Time la terza puntata dello smile makover televisivo La dottoressa Smile”. Leggiamo i casi dei tre nuovi pazienti che, tormentati da seri problemi odontoiatrici, desiderano dei denti finalmente splendenti.

La dottoressa Smile: le anticipazioni del 6 dicembre

La prima paziente è una maestra di nome Nunzia. Come molte persone, la donna ha molta paura della figura del dentista. Una sorta di fobia che l'ha portata a trascurare i suoi problemi. Purtroppo la donna si ritrova adesso dei denti in pessimo stato e l'intervento della dottoressa appare quantomai provvidenziale.

La seconda paziente si chiama Enza. Pizzaiola per lavoro e di bell'aspetto, ha però un sorriso non esattamente perfetto e nel suo bagaglio di esperienze di vita ha anche una

vicenda che ha condizionato la sua crescita.

Terzo ed ultimo paziente della puntata di questa sera è un operaio di nome Antonio. L'uomo ha una passione sfrenata per il ballo, ma i suoi problemi odontoiatrici lo condizionano molto, al punto che anche le serate in pista da ballo con la moglie cominciano a scarseggiare.

La dottoressa Annapaola Manfredonia si prende cura dei suoi pazienti e, assistita da Rosa, dona loro un sorriso splendente

Dove vedere “La dottoressa Smile” (6 dicembre 2022)

La terza puntata de “La dottoressa Smile” va in onda martedì 6 dicembre alle 22.50 su Real Time (canale 31). Le puntate del programma sono inoltre visibili on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.