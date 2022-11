La dottoressa Smile, dal 22 novembre su Real Time: le anticipazioni

In onda su Real Time il martedì alle 22.50 – a partire dal 22 novembre – “La dottoressa Smile” è un programma dove l’odontoiatra Annapaola Manfredonia cura pazienti con seri problemi ai denti, donando loro una nuova e invidiabile dentatura. Leggiamo qualcosa in più su questa trasmissione.

La dottoressa Smile: le anticipazioni

"La dottoressa Smile" è lanciato come primo “smile makeover” della nostra televisione. Tradotto in italiano significa "ristrutturazione del sorriso".

L'odontoiatra è una figura che a molte persone provoca un po' di timore: d'altro canto curare i nostri denti è una pratica tanto necessaria quanto, talvolta, un po' dolorosa.

I protagonisti dello show sono persone comuni che hanno problemi odontoiatrici il più delle volte evidenti; una condizione, questa, che provoca loro un certo disagio nel rapportarsi agli altri e nel vivere serenamente la propria quotidianità. In diversi casi, inoltre, gli esosi costi per interventi in grado di risolvere il problema impediscono nei fatti di rivolgersi agli specialisti.

"La dottoressa Smile" è Annapaola Manfredonia, odontoiatra che, dopo la laurea conseguita nella sua Napoli, ha vissuto a Los Angeles, dove ha studiato tecniche innovative. Tornata in Italia, nel programma di Real Time, in onda il martedì in seconda serata a partire dal 22 novembre, con l'aiuto della sua assistente Rosa è pronta a seguire i casi critici di alcuni pazienti.

In ogni puntata de "La dottoressa Smile" vedremo un "prima" e un "dopo" trattamento, con ovvia emozione di chi avrà finalmente risolto imbarazzanti disagi. Dopo adeguate cure ed interventi i protagonisti delle storie avranno un nuovo sorriso da sfoggiare.

Dove vedere “La dottoressa Smile” (dal 22 novembre 2022)

La dottoressa Smile va in onda ogni martedì a partire dal 22 novembre alle 22.50 su Real Time (canale 31). Le puntate del programma sono visibili anche on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio