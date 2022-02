La febbre dell’oro: Rick rischia tutto con macchinari e tecnologie

Riparte la caccia all’oro del Klondike: i cercatori cercheranno ancora una volta di continuare le estrazioni delle ricchezze della regione canadese, ma non mancheranno gli incidenti di percorso per molti protagonisti.

La febbre dell’oro è in onda stasera giovedì 10 febbraio con tre puntate in prima tv a partire dalle 21:25.

Anticipazioni nuovi episodi

Parker cerca di introdurre un nuovo membro e organizzare un cambiamento radicale nella compagnia, non senza trovare ostacoli. I Beets, che stanno valutando un nuovo territorio, devono effettuare i primi, importantissimi, test.

Nel secondo episodio della l’intera stagione di estrazioni di Rick verrà messa in pericolo da un potenziale disastro. Nel frattempo Parker investirà su un nuovo territorio, e anche Tony darà l’avvio a un nuovo progetto.

Nella terza puntata, infine, Rick conoscerà i limiti della tecnologia quando l’aggiornamento di un software per la pompa dell’acqua manderà in tilt il sistema. Anche Parker spenderà parecchi soldi in un nuovo “giocattolo” tecnologico, ma con risultati ben diversi.

Chi sono i protagonisti de La febbre dell’oro

I protagonisti de La febbre dell’oro sono Parker Schnabel, che da quando si è trasferito dall’Alaska ha accumulato quasi 300kg d’oro, Tony Beets, minatore di origini olandesi che gestisce l’enorme miniera di Paradise Hill, e Rick Ness, l’esperto autista di macchinari pesanti ed ex-membro della squadra di Parker. Le loro compagnie minerarie agiscono principalmente nella regione del Klondike, nello Yukon, in Canada.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 10 febbraio)

La febbre dell’oro è in onda oggi in prima serata alle 21:25 con tre episodi della decima stagione su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.