La febbre dell’oro: corsa contro il tempo per la fine della stagione

Riparte la corsa all’oro del Klondike, ma questa volta sarà una corsa contro il tempo: si avvicina infatti la fine della stagione delle estrazioni nella regione canadese, e i protagonisti dovranno recuperare più ricchezze possibili prima del blocco.

La febbre dell’oro è in onda stasera giovedì 24 febbraio con tre nuovi episodi a partire dalle 21:25.

Anticipazioni nuove puntate

Parker decide di assumere un amico, che però non si rivelerà all’altezza della squadra a causa della poca esperienza. Questo errore rischia di rivelarsi più grosso del previsto, ma molto peggio andrà a Tony, che si troverà a dover fronteggiare un problema catastrofico.

Nel secondo episodio inizierà la rincorsa di Rick che, disperato, testerà diversi tipi di terreno per cercare di salvare la sua stagione. Potrà agire con più calma Parker, il quale vuole però guadagnare il più possibile prima del blocco.

La terza puntata della serata ci mostrerà gli ultimi attimi prima della fine della stagione, con Rick sempre impegnato in una forsennata rimonta per recuperare il tempo perso.

Chi sono i protagonisti de La febbre dell’oro

I protagonisti de La febbre dell’oro sono Parker Schnabel, che da quando si è trasferito dall’Alaska ha accumulato quasi 300kg d’oro, Tony Beets, minatore di origini olandesi che gestisce l’enorme miniera di Paradise Hill, e Rick Ness, l’esperto autista di macchinari pesanti ed ex-membro della squadra di Parker. Le loro compagnie minerarie agiscono principalmente nella regione del Klondike, nello Yukon, in Canada.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 24 febbraio)

La febbre dell’oro è in onda in prima serata alle 21:25 su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.